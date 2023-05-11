وزير الشباب يطالب نائبة الوفد بتقديم مستندات فساد مديرية الرياضة

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، وبحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، طلب الإحاطة المقدم من النائبة الوفدية الدكتورة شيرين طايل عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية بشأن وجود مجاملات في بعض تعيينات مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية وتغاضي وزارة الشباب والرياضة عن الفساد الإداري، رغم قيام لجنة من الوزارة بإصدار تقرير بالأداء السيء لبعض القيادات، رغم وجود كوادر تستطيع تحمل المسئولية والنهوض بقطاع الشباب في المحافظة، بالإضافة إلى سياسة الوزارة في عدم متابعة تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 والذي تضمن إحالة بعض الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية لحلها وإحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة، ومن ضمنها مركزي شباب قويسنا وتلا وبالفعل قامت مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية بحل مجلس إدارة مركز شباب تلا وتم التقاعس عن حل مجلس إدارة مركز شباب قويسنا وعدم إحالة المخالفه للنيابة العامة.

وزير الشباب يطالب شيرين طايل نائبة الوفد بتقديم مستندات فساد مديرية الرياضة.

وتساءلت "طايل" عن معايير اختيار قيادات الشباب والرياضة بالمحافظات وكان طلبها منبثقا من كثرة المخالفات المالية والإدارية وإهدار المال العام بمراكز الشباب والنوادي الرياضية وهي ممهورة بالوثائق والمستندات ومنها مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات وإغفال قرارات الوزير ومنها تحويل مركز قويسنا للنيابة العامة بناء على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما أشارت النائبة إلى كثرة المخالفات في الاستثمار الرياضي وعدم الأمانة في العرض على الوزير.

وطالبت النائبة الوزير بالنظر في قيادات المديرية كما صرحت بتقديم المستندات اللازمة.

وقد أعرب الدكتور أشرف صبحي عن احترامه وتقديره لطلب الإحاطة وأشار إلى أهميته البالغة وطالب النائبة بزيارة الوزارة لعقد جلسة لمناقشة ما لديها من مستندات وأدلة على سوء آداء المديرية بمحافظة المنوفية.