صفاء النجار: اختيار "الترعة" من بين 2000 فيلم للمشاركة في مهرجان "كان"

قالت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، إنه بعد أيام من الآن سيبدأ مهرجان "كان السينمائي الدولي".

وأضافت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أنه علي الرغم من عدم مشاركة السينما المصرية بأفلام طويلة في برامج المهرجان المختلفة إلا إنها لم تغيب تماماً عن المهرجان.

وأشارت إلى أن هناك فيلمين قصيرين لمخرجين مصريين من الشباب، الأول فيلم الترعة الذي يشارك ضمن مدارس السينما، والفيلم الثاني هو "عيسى" الذي يشارك ضمن مسابقة أسبوع النقاد.

“الترعة” من إنتاج المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون

وأكدت أن الفيلم المصري "الترعة" هو واحد من ضمن 14 فيلم وقع عليهم الاختيار من بين 2000 فيلم تقدموا للمسابقة، موضحة أن الفيلم من إنتاج المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون.

وأوضحت أن قصته تدور حول شاب مصري يذهب لترعة ملعونة يشاهد أمر غريب يجعله يشكك بكل شيء في محيد تأثيره المحدود.