السجن 10 سنوات غيابيًا لمتهم بتزوير مستندات رسمية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن 10 سنوات غيابيًا، مما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه، في التزوير في محررات رسمية وهما توكلين شهر عقاري.

ترجع أحداث القضية رقم 11016 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، ببلاغ يفيد قيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية.

وتبين من تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة، أنه بغضون عام 2020 وحال قيام المتهم" ق.م.ع" بالتواجد مع المجني عليها " س.ع.م" زوجته في ذلك الوقت، تصادف عثورها على صورة ضوئية لتوكيل رسمي عام مكتب توثيق محرم بك، والمنسوب صدوره إليها لصالح المتهم وذلك على خلاف الحقيقة، فقامت على إثر ذلك باستبيان الأمر من الشهر العقاري، فتبين لها وجود المذكور وكذلك توكيل آخر رسمي عام شامل بنوك مكتب توثيق محرم بك، والمنسوب إليها أيضًا، وصحة توقيع باب شرقي أقامها المتهم طليقها، بصفته كمدعي وبصفته وكيلا عنها كمدعي عليه وأن موضوع الدعوتين صحة التوقيع، توقيع بيع نصف وحدة سكنية مملوكه لها، وكذلك بيع قطعة أرض مملوكة لها.

وتمكنت من التدخل الهجومي في تلك الدعوتين، والذي قضي فيهما بعدم قبول الدعوى الأولى، شطب الدعوى الثانية، وأن مطلقها تمكن من تلك التوكيلين لفقدها بطاقة الرقم القومي الخاصة بها،

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.