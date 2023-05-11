المشدد 15 سنة لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل إطارات بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبدالكريم عبدالعزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 11036 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة للإتجار بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم "هـ.ث.م" عامل إطارات، بمزوالة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه.

وعقب تنفيذ القرار، وعلى إثر ورود معلومات بمكان تواجد المتهم، انتقلت قوة أمنية إلى المكان المحدد، أبصرت القوة المتهم بأحد شوارع دائرة القسم، ويحمل في يده حقيبة فتم ضبطه وانتزاعها وبتفتيشها تبين احتوائها على كمية من مخدر الحشيش.

وبتفتيش شخصه عُثِر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته، أقرّ بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها عليه.