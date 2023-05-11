الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنيا يتفقد معمل أماديوس لأنظمة حجز الطيران بكلية السياحة والفنادق

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد معمل أماديوس لأنظمة حجز الطيران

زار الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، كلية السياحة والفنادق، تفقد خلالها معمل أماديوس مصر لأنظمة برامج حجوزات الطيران العالمية، والذي يقدم دورات تدريبية تأهل شباب الخريجين بمجال السياحة والسفر، وتضمن أولوية في التعيين والتوظيف بشركات الطيران والسياحة.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية الدكتورة سماح عبدالرحمن، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور محمد عنتر، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأمين عام الجامعة، والقائمين على البرنامج.  

وأوضحت الدكتورة سماح عبدالرحمن، أن البرنامج يمنح تدريبًا متخصصًا وفريدًا من نوعه من شركة أماديوس مصر ومقرها الرئيسي في مدريد بإسبانيا، وهي شركة توفر للعملاء حجز إلكتروني للطيران وقاعدة بيانات مركزية لأنظمة الحجز المختلفة حول العالم، وتعد مصر من أكبر الأسواق التي تعمل بها.  

كما استعرض القائمين على التدريب أهداف البرنامج، وتذويده للمتدربين بالمعرفة اللازمة للعمل على نظام الأماديوس وتأهيلهم للعمل مباشرة في شركات السياحة والطيران، بالإضافة إلى تزويدهم بأهم مهارات التسويق المتقدمة لما قبل وما بعد البيع لخدمات الرحلة الجوية، وكذلك إصدار تذاكر الطيران واسترجاع قيمتها وإعادة صلاحيتها وإعادة إصدارها.  

وطالب رئيس الجامعة بدعوة الخريجين للاستفادة بمزايا التدريب على أنظمة أماديوس، بما يضمن توفير وظيفة مثالية في مجال السياحة، ودراسة تفعيل البروتوكول المبرم بين الجامعة والشركة لتبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات الحديثة وتوفير هذه الخدمات الهامة لأبناء محافظة المنيا.

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جامعة المنيا رئيس الجامعة يتفقد معمل أماديوس لأنظمة حجز الطيران كلية السياحة والفنادق الدكتورة سماح عبد الرحمن عميدة كلية السياحة والفنادق الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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