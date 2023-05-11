رئيس جامعة المنيا يتفقد معمل أماديوس لأنظمة حجز الطيران بكلية السياحة والفنادق

زار الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، كلية السياحة والفنادق، تفقد خلالها معمل أماديوس مصر لأنظمة برامج حجوزات الطيران العالمية، والذي يقدم دورات تدريبية تأهل شباب الخريجين بمجال السياحة والسفر، وتضمن أولوية في التعيين والتوظيف بشركات الطيران والسياحة.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية الدكتورة سماح عبدالرحمن، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور محمد عنتر، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأمين عام الجامعة، والقائمين على البرنامج.

وأوضحت الدكتورة سماح عبدالرحمن، أن البرنامج يمنح تدريبًا متخصصًا وفريدًا من نوعه من شركة أماديوس مصر ومقرها الرئيسي في مدريد بإسبانيا، وهي شركة توفر للعملاء حجز إلكتروني للطيران وقاعدة بيانات مركزية لأنظمة الحجز المختلفة حول العالم، وتعد مصر من أكبر الأسواق التي تعمل بها.

كما استعرض القائمين على التدريب أهداف البرنامج، وتذويده للمتدربين بالمعرفة اللازمة للعمل على نظام الأماديوس وتأهيلهم للعمل مباشرة في شركات السياحة والطيران، بالإضافة إلى تزويدهم بأهم مهارات التسويق المتقدمة لما قبل وما بعد البيع لخدمات الرحلة الجوية، وكذلك إصدار تذاكر الطيران واسترجاع قيمتها وإعادة صلاحيتها وإعادة إصدارها.

وطالب رئيس الجامعة بدعوة الخريجين للاستفادة بمزايا التدريب على أنظمة أماديوس، بما يضمن توفير وظيفة مثالية في مجال السياحة، ودراسة تفعيل البروتوكول المبرم بين الجامعة والشركة لتبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات الحديثة وتوفير هذه الخدمات الهامة لأبناء محافظة المنيا.

344363503_902744524131826_3112853509428161015_n (1)

346105324_550985327112604_6453057908949936101_n