الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. مونبيليه الفرنسي يتعاقد مع الأردني موسي التعمري

موسى التعمري
موسى التعمري

أعلن نادي مونبيليه الفرنسي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع الثنائي، الأردني موسى التعمري، والسويسري بيسر أومراجيك، بداية من الموسم الكروي الجديد.

وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: " تم الاتفاق على وصول المدافع الدولي السويسري الشاب بيسر أومراجيك والجناح الأردني الدولي موسى التعمري. يصل اللاعبان، القادمين من إف سي زيوريخ، و آود لوفين البلجيكي (على الترتيب)، وسينضمان إلى مونبيليه وذلك لموسم 2023/2024".

وسينضم التعمري – البالغ من العمر 25 عامًا – إلى صفوف مونبيليه، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه الحالي، آود لوفين البلجيكي، بنهاية يونيو المقبل.

وبدء موسى التعمري، مسيرته الكروية الاحترافية مع نادي شباب الأردن، في عام 2016، الذي شارك معه لمدة موسم واحد، قبل أن ينتقل معارًا لفريق الجزيرة، المنافس في الدوري الأردني، لمدة عام واحد.

وبعدها خاض النجم الدولي الأردني ، أول تجربة احترافية له خارج بلاده، بانضمامه لفريق أبويل القبرصي، مقابل 400 ألف يورو، وبعقد يمتد لثلاث سنوات.

وظهر التعمري، بشكل رائع من أبويل، الذي ساهم معه في تحقيق لقب دوري الدرجة الأولى القبرصي (2018-2019)، وكأس السوبر القبرصي (2019).

وبعد موسمين قضاهما مع الفريق، انضم التعمري، إلى صفوف فريق آود لوفين البلجيكي، في أكتوبر عام 2020، مقابل مليون و100 ألف يورو، وبعقد يمتد لثلاث سنوات.

وشارك التعمري، منذ انضمامه لفريقه الحالي، وحتي الآن، في 91 مباراة (في كافة المسابقات)، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع عشر تمريرات حاسمة.

وخاض التعمري، 52 مباراة مع المنتخب الأردني الأول، سجل خلالها 12 هدفًا.

مونبيليه الفرنسي موسى التعمري بيسر أومراجيك مونبيليه آود لوفين البلجيكي إف سي زيوريخ

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