رئيس "الطاقة الذرية" يشارك في مؤتمر جامعة عين شمس السنوي

شارك الدكتورعمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، اليوم الخميس، في فعاليات افتتاح الجلسة المشتركة مع جامعة عين شمس حول الطاقة الذرية ودورها في مجال البحوث ضمن المؤتمر السنوي الـ11 لجامعة عين شمس.

وتأتي مشاركة هيئة الطاقة الذرية في هذا المؤتمر العلمي الهام في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع جامعة عين شمس في يناير 2023 للتعاون العلمي والبحثي والأكاديمي والتطبيقي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.



وترأس الجلسة المشتركة الأستاذ الدكتور حسن صالح رئيس شعبة التشعيع الصناعي بالهيئة والأستاذ الدكتور نبيل الفرماوي رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم بالجامعة، وقد قدم المشاركون في الجلسة المشتركة من الهيئة عرضاً شاملاً عن أنشطة الهيئة البحثية.

وقدمت الدكتورة راندة محمود، عرضاً عن الأنشطة البحثية في مجال بحوث الأمان النووي والاشعاعي، وقدمت الدكتورة أماني رأفت الأستاذ بمركز تكنولوجيا الاشعاع عرضاً عن أنشطة الهيئة في مجال كيمياء البوليمرات واستخداماتها المختلفة في مجالات الطب والصيدلة وغيرها.

كما قدم الدكتور تامر صقر عرضاً عن أنشطة الهيئة في مجال انتاج النظائر المشعة واستخداماتها المختلفة وقد اختتمت عرض الهيئة الدكتورة رحاب عبد الرحمن بعرض أنشطة مركز المعمل الحار في مجالات إدارة والتعامل مع الأنواع المختلفة من المخلفات الاشعاعية من الأنشطة الصناعية والبحثية المختلفة.



ولفت الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية بأن أنشطة الهيئة تركز على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات المختلفة لخدمة المجتمع المصري.