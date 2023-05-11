محافظ الفيوم يشهد انطلاق فعاليات مبادرة جلطات القلب الحادة "كل ثانية حياة"

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، انطلاق مبادرة "كل ثانية حياة" لدعم وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الذبحات الصدرية، لضمان الحصول على الخدمة الطبية السريعة، من خلال الخط الساخن "16474"، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، وشركة "استرازينيكا"، والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبدالحميد، السكرتير العام المساعد، واللواء عمرو فاروق، رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والدكتور حلمي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، والدكتور حاتم جمال مدير مديرية الصحة بالفيوم، وعدد من قيادات القطاع الطبي بوزارة الصحة، ومديري مستشفيات، الصدر، والحميات، وطامية، ومدير هيئة الإسعاف، ومدير إدارة الأزمات بالمحافظة، وعدد من قيادات جامعة الفيوم.

خلال الفعاليات رحب محافظ الفيوم بالحضور، وأعرب عن سعادته باختيار محافظة الفيوم لانطلاق تلك المبادرة المهمة تحت رعاية وزارة الصحة، مشيدًا بفكرة المبادرة وتطبيق هذه المنظومة الجديدة ضمن المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ.

وأكد المحافظ، أن محافظة الفيوم مهيئة لتطبيق المبادرة بشكل ناجح وفعال، خاصة مع مجهودات القطاع الطبي الملموسة في ظل العديد من الأزمات في الفترة الماضية، وتحمل القطاع الطبي بأكمله مسئوليات غاية في الدقة، أثبتوا خلالها كفاءتهم خلال أزمة كورونا، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح المبادرة الجديدة في المحافظة.

كما أوضح محافظ الفيوم، أن المبادرة تأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بقضية السلامة العامة، وتحسين صحة المصريين، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية في ظل رؤية مصر 2030، مشيدًا بوجود شبكة قوية تعمل كبنية تحتية وبنية معلوماتية، تعمل بالتنسيق مع أجهزة الدولة؛ لتعزيز القدرة على التعامل مع الطوارئ بصفة عامة والطوارئ الطبية بصفة خاصة.

من جهته، وجه رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، الشكر لمحافظة الفيوم لدعمها لتلك المبادرة، موضحًا أنه إيمانًا من وزارة الصحة بتحسين وتعظيم دور خدمات الطوارئ الصحية والخدمات الطبية الحرجة علي المستوى الوطنى، فقد قامت الوزارة بإطلاق خطة وطنية لتفعيل مسار دائم وسريع لمرضي الجلطات القلبية الحادة، ضمن المشروع القومي للرعايات، والحضانات والطوارئ لضمان وصول الدولة المصرية لنسب الشفاء العالمية في هذا المجال، موضحًا أنه قد تم إطلاق المبادرة في 17/12 /2022 من القاهرة الكبرى.

كما أوضح أن أهداف المبادرة تتمثل في توفير الرعاية اللازمة والسريعة للمرضى المشمولين بالمبادرة، وتقليل المضاعفات الناتجة عن عدم سرعة توافر خدمات الطوارئ، بالإضافة لما تتيحه المبادرة من توفير بيانات عالية الدقة لصناع القرار، وقطاع البحث العلمي، وتحديد الاحتياجات في الأماكن الأكثر احتياجًا، بالإضافة لوضع ركائز أساسية لضمان فعالية المبادرة ونجاحها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.