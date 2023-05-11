للمرة الأولى.. تركيب مسار المترو أعلى محطة جامعة القاهرة دون أوناش (صور)

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق الانتهاء عن إتمام المرحلة الأولى والأساسية من تركيب الجزء الخاص بمسار المترو المار أعلى محطة مترو جامعة القاهرة بطريقة الدفع بدون استخدام أوناش ثقيلة أومعدات رفع ثقيل في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر.

مسار خط المترو المار أعلى محطة مترو جامعة القاهرة

وذلك خلال العملية التى تمت خلال الفترة القليلة الماضية على مدار يومين، وقد تم التتفيذ من خلال دفع الهيكل المعدني المزدوج الحامل لخطي المترو، والذي يشكل جزءا من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى أحد مشروعات الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل في المسافة أعلى محطة جامعة القاهرة الحالية.

مسار خط المترو المار أعلى محطة مترو جامعة القاهرة

وزن الهيكل المعدني المنفذ يبلغ حوالي 500 طن بطول أساسي 73 مترا

وأشار بيان الهيئة القومية للأنفاق أن وزن الهيكل المعدني المنفذ يبلغ حوالي 500 طن بطول أساسي 73 م وتم دفع الهيكل ليعبر المسافة أعلى محطة جامعة القاهرة .

مسار خط المترو المار أعلى محطة مترو جامعة القاهرة

كما تم إغلاقها أمام الجمهور لمدة يومين لتنفيذ الأعمال مع استمرار الحركة العادية لتشغيل مترو الخط الثاني طوال مدة التنفيذ.

مسار خط المترو المار أعلى محطة مترو جامعة القاهرة

وقد تم التنفيذ باستخدام هياكل معدنية مؤقتة تبلغ 24 م في الأمام و17 م من الخلف للتوجيه وحمل الثقل الموازن للحفاظ على توازن واتجاه الهيكل أثناء عملية الدفع.