الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة شرطيين و10 من رجال الإطفاء فى انفجار بمبنى سكنى بألمانيا

ألمانيا
ألمانيا

قالت وزارة داخلية ولاية نورد راين فستفاليا الألمانية إن اثنين من أفراد الشرطة وعددا من رجال الإطفاء أصيبوا بجراح في انفجار بمبنى سكني في مدينة راتينجن غرب البلاد اليوم الخميس.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم استدعاء الشرطة ورجال الإطفاء لإنقاذ شخص معرض للخطر، وفور صولهم وقع انفجار عند باب الشقة السكنية.

وأوضحت الشرطة ووزارة داخلية الولاية أن سبب الانفجار لم يتضح بعد.

وقالت الوزارة إن الشرطة تقوم بعملية على نطاق واسع لكشف الأمر.

وذكر التليفزيون الألماني الثاني (زي.دي.إف) أن عشرة من رجال الإطفاء واثنين من أفراد الشرطة أصيبوا، ولم تستبعد مصادر أمنية أن يكون الهجوم متعمدا.

وأوضح تليفزيون (زي.دي.إف) أن وزيرة الداخلة الألمانية نانسي فيزر ستصدر بيانا بخصوص الحادث في وقت لاحق اليوم.

ولاية نورد الشرطة رجال الإطفاء الانفجار التلفزيون الألمانى

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