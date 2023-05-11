الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يستقبل رئيس المحكمة الدستورية بمقر المشيخة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، السيد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لما يقوم به قضاة مصر من واجبٍ وطنيٍّ في ضمان العدالة بين المواطنين، مشددًا على الدور المهم الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا في حماية الدستور وسيادة القانون، متمنيًا لسيادته النجاح والتوفيق في مهامه وأعماله.

من جانبه، أعرب المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن عظيم تقديره للأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر، مؤكدًا أن فضيلته يعبر دائمًا عن وسطية هذه المؤسسة العريقة واعتدالها ودورها الوطني المشهود في تفنيد دعاوى التطرف والتشدد، وأن جهود شيخ الأزهر في الداخل والخارج يشهد لها الجميع ولها تأثيرها البالغ في خدمة المجتمعات والإنسانية.

الأزهر الشريف مشيخة الأزهر المحكمة الدستورية العليا قضاة مصر الأزهر

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