موعد المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم آسيا 2023 وقرعة المجموعات

موعد المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم آسيا 2023 لكرة القدم، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء الذي سيجمع بين قطر مستضيف المسابقة ومنافسه لبنان في المباراة الافتتاحية للمسابقة.

موعد المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم آسيا 2023

وسيكون موعد المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم آسيا 2023 لكرة القدم، التي ستجمع بين قطر مستضيف المسابقة ومنافسه لبنان، يوم 12 يناير 2024.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس أمم آسيا 2023، خلال الفترة من 12 يناير وحتى يوم 10 فبراير 2024، حيث يتواجد في النهائيات سبعة منتخبات سبق لها الفوز باللقب.

وكانت قد أُجريت قرعة نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2023، اليوم الخميس، والتي أقيمت في "الدوحة" عاصمة قطر. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وسيتأهل إلى دور الـ16 لكأس أمم آسيا، صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها.

ملاعب بطولة كأس أمم آسيا 2023

وتقام مباريات بطولة كأس أمم آسيا 2023 على ثمانية ملاعب، من ضمنها ستة ملاعب شاركت في استضافة بطولة كأس العالم 2022 الأخيرة، وهي: إستاد الجنوب، إستاد البيت، إستاد أحمد بن علي، إستاد الثمامة، إستاد المدينة التعليمية، إستاد خليفة الدولي، بالإضافة إلى إستاد جاسم بن حمد، وإستاد عبدالله بن خليفة.

يذكر أن منتخب قطر هو حامل لقب بطولة كأس أمم آسيا في النسخة الماضية والتي أقيمت في عام 2019 بدولة الإمارات.

قرعة كأس أمم آسيا 2023