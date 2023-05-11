الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم آسيا 2023 وقرعة المجموعات

كأس أمم آسيا
كأس أمم آسيا

موعد المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم آسيا 2023 لكرة القدم، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء الذي سيجمع بين قطر مستضيف المسابقة ومنافسه لبنان في المباراة الافتتاحية للمسابقة.

موعد المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم آسيا 2023

وسيكون موعد المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم آسيا 2023 لكرة القدم، التي ستجمع بين قطر مستضيف المسابقة ومنافسه لبنان، يوم 12 يناير 2024.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس أمم آسيا 2023، خلال الفترة من 12 يناير وحتى يوم 10 فبراير 2024، حيث يتواجد في النهائيات سبعة منتخبات سبق لها الفوز باللقب.

وكانت قد أُجريت قرعة نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2023، اليوم الخميس، والتي أقيمت في "الدوحة" عاصمة قطر. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وسيتأهل إلى دور الـ16 لكأس أمم آسيا، صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها.

قرعة متوازنة لنهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم قطر 2023

اليوم.. قرعة نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023

مستويات المنتخبات قبل سحب قرعة كأس أمم آسيا 2023

تحديد موعد انطلاق وملاعب بطولة كأس أمم آسيا قطر 2023

ملاعب بطولة كأس أمم آسيا 2023

وتقام مباريات بطولة كأس أمم آسيا 2023 على ثمانية ملاعب، من ضمنها ستة ملاعب شاركت في استضافة بطولة كأس العالم 2022 الأخيرة، وهي: إستاد الجنوب، إستاد البيت، إستاد أحمد بن علي، إستاد الثمامة، إستاد المدينة التعليمية، إستاد خليفة الدولي، بالإضافة إلى إستاد جاسم بن حمد، وإستاد عبدالله بن خليفة.

يذكر أن منتخب قطر هو حامل لقب بطولة كأس أمم آسيا في النسخة الماضية والتي أقيمت في عام 2019 بدولة الإمارات.

قرعة كأس أمم آسيا 2023

  • المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجيكستان، لبنان
  • المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند
  • المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونج كونج، فلسطين
  • المجموعة الرابعة: اليابان، إندونيسيا، العراق، فيتنام
  • المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين
  • المجموعة السادسة: السعودية، تايلاند، قيرغزستان، عمان
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