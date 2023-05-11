قرعة متوازنة لنهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم قطر 2023

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ظهر اليوم الخميس، قرعة نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2023، والمقرر أن تستضيفها قطر مطلع العام المقبل.

وأسفرت القرعة، التي سُحبت اليوم بالدوحة، عن مواجهات متوازنة في جميع المجموعات، حيث جاء المنتخب القطري "المضيف"، وحامل لقب النسخة الماضية، على رأس المجموعة الأولى، رفقة كل من الصين وطاجيكستان، ولبنان.

وحل المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة، بجانب كل من تايلاند، وقيرغزستان، وعمان، بينما جاء منتخب الإمارات، في المجموعة الثالثة، إلى جانب كل من إيران، وهونج كونج، وفلسطين.

وجاء المنتخب الياباني (وصيف النسخة الماضية)، في المجموعة الرابعة، بجانب كل من إندونيسيا، والعراق، وفيتنام. في حين جاء منتخب أستراليا (حامل لقب نسخة عام 2015)، في المجموعة الثانية بجانب كل من أوزبكستان، وسوريا، والهند.

وحل منتخب كوريا الجنوبية، في المجموعة الخامسة، إلى جانب كل من ماليزيا، والأردن، والبحرين.

سيتأهل إلى دور الـ16 لكأس أمم آسيا، صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها.

وستقام نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2023، في الفترة ما بين 12 يناير إلى 10 فبراير من عام 2024.

وتحتضن منافسات البطولة ثمانية ملاعب، هي استاد الجنوب، استاد البيت، استاد أحمد بن علي، استاد الثمامة، استاد المدينة التعليمية، ستاد خليفة الدولي، استاد جاسم بن حمد، واستاد عبد الله بن خليفة.

وجاءت قرعة كأس أمم آسيا 2023، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجيكستان، لبنان

المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند

المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونج كونج، فلسطين

المجموعة الرابعة: اليابان، إندونيسيا، العراق، فيتنام

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين

المجموعة السادسة: السعودية، تايلاند، قيرغزستان، عمان