الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. قرعة نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023

الاتحاد الآسيوي للكرة
الاتحاد الآسيوي للكرة القدم

يجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، قرعة نهائيات كأس أمم آسيا 2023، والمقرر إقامتها في قطر، مطلع العام المقبل.

وستجري مراسم سحب القرعة، في الثانية ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، بدار الأوبرا بـ "كاتارا" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحدد الاتحاد الآسيوي في وقت سابق، مستويات المنتخبات المشاركة في البطولة، والتي ستكون على النحو التالي:

المستوى الأول: قطر (الدولة المضيفة)، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، السعودية

المستوى الثاني: العراق، الإمارات، عمان، أوزبكستان، الصين، الأردن

المستوى الثالث: البحرين، سوريا، فلسطين، فيتنام، قيرغزستان، لبنان

المستوى الرابع: الهند، طاجيكستان، تايلاند، ماليزيا، هونج كونج، إندونيسيا

وستتوزع المنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة على ست مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل إلى أدوار خروج المغلوب، صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها.

وستقام نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2023، في الفترة ما بين 12 يناير إلى 10 فبراير من عام 2024.

ستحتضن منافسات البطولة ثمانية ملاعب، ستة منها استضافت نهائيات كأس العالم 2022 وهي: استاد الجنوب ، واستاد البيت ، واستاد أحمد بن علي، واستاد الثمامة ، واستاد المدينة التعليمية ، واستاد خليفة الدولي ، وكذلك استاد جاسم بن حمد ، واستاد عبد الله بن خليفة.

وسيشارك في مراسم سحب القرعة، كل من القطري حسن الهيدوس، وسيرفر جيباروف، النجم السابق لمنتخب أوزبكستان، وبارك جي سونج، النجم السابق لمنتخب كوريا الجنوبية، وتيم كاهيل، النجم السابق لمنتخب أستراليا، وصن وين، اللاعبة السابقة لمنتخب الصين، والفائزة بالحذاء الذهبي في كأس العالم للسيدات 1999.

كما سيشارك أيضًا في مراسم سحب القرعة، اليابانية يوشيمي ياماشيتا، أول باتت أول إمراة تشارك في إدارة مباراة بكأس العالم، عندما أدارت مواجهة في مونديال 2022 بقطر، بالإضافة إلى الهندية مايمول روكي، التي باتت أول إمرأة تقود منتخب بلادها للسيدات، والمدير الفني الحالي لمنتخب الهند للسيدات تحت 20 عامًا.

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