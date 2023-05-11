الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يبحث مع نظيره المجرى آفاق التعاون المشترك

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إستيفان ناجي وزير الزراعة المجري،  على هامش فعاليات قمة مؤتمر المناخ المنعقدة حاليا في واشنطن في ختام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة عددمن الموضوعات التي يوليها الجانبان أولية في المجال الزراعي حاليا وهي العلاقات الثنائية التي تشهد تطورا ملموسا منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر في عام ٢٠٢١.

 واستعرض الوزيران التجربة الرائدة الخاصة بتنويع مصادر توريد اللحوم الحية إلى مصر ومن بينها المجر ، حيث تم بالفعل استيراد أكثر من ٢٥ ألف رأس ماشية منها ما هو بغرض التسمين ومنها ثنائي الغرض لإنتاج اللحوم والألبان، كما ناقش الجانبان الموضوع الخاص بتبادل الخبرات في إنتاج تقاوي الخضر العالية الإنتاجية والمقاومة للجفاف والملوحة، فضلا عن بحث تفعيل أنشطة التعاون في مجال البحوث الزراعية والتدريب وفقا لما جاء بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين أثناء زيارة القصير لدولة المجر في ديسمبر ٢٠٢١ والتي تشمل أوجها عديدة للتعاون.

كما التقى القصير مع السفيرة جوزيفا ساكو المفوض الزراعي بالاتحاد الإفريقي، حيث تم بحث مشكلة الآمن الغذائي التي يواجهها العالم وفي مقدمتها دول القارة السمراء كما تم التطرق إلى مشاركة المسؤولة الأفريقية في اجتماعات التي عقدت في مدينة شرم الشيخ وتم خلاله إطلاق مبادرة الزراعة الفاست ال FAST وسبل تفعلينها وانعقاد اللجنة الفنية الزراعية المتخصصة خلال الشهر الجاري والتي يترأسها وزير الزراعة.

 وقام "القصير" والوفد المرافق له بزيارة المعرض الزراعي الخاص بالابتكارات الزراعية في محال التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات والمقام على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ وهو المعرض المخصص للشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا الزراعية وقد أجرى "الوزير" حوارات مع ممثلي بعض الشركات العاملة في مجالات استخدام التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في قياسات الانبعاثات الكربونية بالغلاف الجوي.

وزير الزراعة يبحث نظيره المجرى ومع المفوض التعاون

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل المتهمة بقتل ابنتها فى الهرم

رئيس "اقتصادية قناة السويس" يستعرض استراتيجية الوقود الأخضر مع شركات هولندية

الحكومة تكشف عن مشروع ضخم للبتروكيماويات فى "اقتصادية قناة السويس"

مساهم يبيع كامل حصته في باكين بـ5.05 مليون جنيه

كبير الأثريين بوزارة السياحة: مسلسل "نتفليكس" عن كليوباترا لم يصدر سوى "لون البشرة السمراء"

وكيل "تعليم بورسعيد" تتابع انتظام سير امتحانات نهاية العام للصف الثاني الثانوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة

العربية: مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة فى غزة

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى