الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الاهلى المتوقع أمام الترجى التونسى فى دورى الأبطال وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الاهلى المتوقع
تشكيل الاهلى المتوقع أمام الترجى

تشكيل الاهلى المتوقع أمام الترجى التونسى فى دورى الابطال وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير المارد الاحمر خلال الساعات القادمة، ويبحث الاهلى عن تحقيق نتيجة ايجابية أمام الترجى التونسى قبل مباراة العودة على ستاد القاهرة والمقرر لها يوم الجمعة 19ـ5ـ2023.

مباراة الاهلى والترجى فى نصف نهائى دورى الأبطال 

وصعد الاهلى للدور نصف النهائى ببطولة دورى الابطال، بعدما نجح فى إقصاء فريق الرجاء المغربى بالفوز عليه فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل لاشيىء، والتعادل معه سلبيًا على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

فيما صعد الترجى التونسى لمواجهة الاهلى بعدما نجح فى إقصاء شبيبة القبائل الجزائرى، حيث فاز عليه فى مباراة الذهاب بالجزائر بهدف نظيف، قبل أن يتعادل معه فى مباراة الإياب بهدف لكل فريق.

موعد مباراة نصف نهائى دورى الأبطال والقنوات الناقلة

يحل فريق الكرة الأول بالنادى الاهلى ضيفًا على الترجى التونسى فى تمام العاشرة من مساء غدًا الجمعة 12ـ5ـ2023، فى مباراة الذهاب بنصف نهائى دورى أبطال افريقيا على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بـ«رادس»، على أن يحتضن ستاد القاهرة مباراة الإياب الجمعة بعد القادم.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت مباراة الاهلى والترجى التونسى على الهواء مباشرًا، كون القناة حاصلة على حقوق البث المباشر للبطولة.

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تشكيل الاهلى المتوقع أمام الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى دورى الابطال

  • محمد الشناوى فى حراسة المرمى
  • على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هانى فى الدفاع
  • أليو ديانج وحمدى فتحى ومروان عطية فى وسط الملعب
  • بيرسى تاو وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا فى الهجوم.

موعد مباراة الوداد المغربى وصن داونز فى نصف نهائى دورى الابطال

يحتضن ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، مباراة الوداد المغربى وصن داونز فى تمام العاشرة من مساء السبت 13ـ5ـ2023، فى مباراة الذهاب بالدور نصف النهائى ببطولة دورى الابطال، على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت 20ـ5ـ2023 فى الرابعة عصرًا على ستاد لوفتوس فيرسفيلد

موعد نهائى دورى أبطال افريقيا 2023

يقام نهائى دورى ابطال افريقيا ذهابًا وايابًا، يومى 4 و11 يونيو القادم، ويصعد الفائز بمجموع مباراتى الاهلى والترجى لمواجهة الفائز بمجموع مباراتى الوداد وصن داونز للمباراة النهائية.

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