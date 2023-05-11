الأهلى بـ"الأسود" فى مواجهة الترجى التونسى بدورى أبطال إفريقيا

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي اليوم بفندق فريق الترجي بتونس، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

حضر الاجتماع من الأهلي كل من الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على كافة الضوابط الإدارية والتنظيمية للمباراة، وتقرر أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود كاملًا، والحارس الزي الأخضر، فيما يرتدي الترجي القميص باللونين الأحمر والأصفر والشورت والجوارب الحمراء.

كما تم الاتفاق على وصول الفريق إلى ملعب المباراة قبل ساعة ونصف الساعة من موعد انطلاقها.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت تونس، العاشرة بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

في المقابل يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الختامي اليوم في تونس على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام الترجي المقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت تونس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويتم السماح، اليوم، بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.

ويسبق مران الفريق المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي يتحدث خلاله مارسيل كولر ومحمد الشناوي أمام وسائل الإعلام.