"سيدات يد الأهلي" يواجه أول أغسطس الأنجولي.. 8 مواجهات في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لليد اليوم

تقام اليوم الخميس 8 مواجهات في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» في نسختها رقم 39، في ضيافة النادي الأهلي.

في منافسات الرجال يلتقي فريق وداد سمارة المغربي مع فانز الكاميروني في الرابعة عصرًا على صالة الشهداء.

ويلتقي فريق كيركوس الإثيوبي مع نظيره فريق سبورتنج في الخامسة عصرًا على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

ويخوض فريق رد ستار الإيفواري مواجهة مهمة مع الزمالك في السادسة مساءً على صالة الشهداء.

ويلتقي الأهلي مع رجاء أغادير المغربي في التاسعة مساءً على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وفي منافسات السيدات، يلتقي فريق فانز الكاميروني مع سبورتنج في الواحدة ظهرًا على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

ويخوض فريق سيدات اليد بنادي بترو أتلتيكو الأنجولي مواجهة قوية أمام فريق مكنين التونسي في الثالثة عصرًا، وتقام المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

ومن المنتظر أن يلتقي فريقا سيدات أول أغسطس الأنجولي والأهلي في السابعة مساءً على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وتشهد مواجهات اليوم مباراة مهمة بين فريقي سيدات كرة اليد بنادي النواصر المغربي مع نظيره فريق أوتوهو الكونغولي في الثامنة مساءً على صالة الشهداء.

في المقابل يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي اليوم الخميس، نظيره فريق أول أغسطس الأنجولي، في إطار منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في تمام الرابعة عصرًا، ويسعى فريق سيدات يد الأهلي للظهور بشكل مميز ومواصلة الأداء الجيد في البطولة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق هبيتات الإيفواري، بنتيجة 39-15، ضمن منافسات البطولة.

وتضم المجموعة الثانية (سيدات): أول أغسطس (أنجولا) – هبيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).