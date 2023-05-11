دورى أبطال إفريقيا| الأهلى يؤكد جاهزية جميع لاعبيه لمباراة الترجى

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، جاهزية لاعبي الفريق من الناحية الطبية لمباراة الترجي، المقرر لها الثامنة مساء غدٍ بتوقيت تونس على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي برادس.

وقال رئيس الجهاز الطبي إن كل الأمور الطبية داخل الفريق مطمئنة قبل مباراة الترجي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وإن جميع اللاعبين تحت تصرف الجهاز الفني قبل المباراة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي بمجموع لقاءي الذهاب والعودة، حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مرانه الختامي اليوم في تونس على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي برادس، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام الترجي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت تونس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويتم السماح اليوم بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.

ويسبق مران الفريق المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي يتحدث خلاله مارسيل كولر ومحمد الشناوي أمام وسائل الإعلام.

وكان السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، قد حرص على حضور مران الفريق الذي أقيم أمس على أحد الملاعب الفرعية بالملعب الأوليمبي حمادي العقربي برادس.