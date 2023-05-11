"التموين": علامة "نادى القرن" تسقط كل 10 سنوات.. ولا يحملها أى ناد حتى الآن

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه لا توجد إفادة لدى الجهاز بشأن ما يسمى "نادي القرن" حتى الآن.

وعرج عشماوي خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم فيما يتعلق بالخلاف بين ناديي الأهلي والزمالك على لقب "نادي القرن"، إنه لم تتقدم أي جهة بالوثائق والمستندات الداعمة لكون أحد الناديين هو نادي القرن.

ونوه عشماوي بأنه لكل علامة تجارية مدة زمنية تصل إلى 10 سنوات، ويجب على الجهة المالكة للعلامة تجديدها قبل انتهاء المدة، مؤكدًا أنه في حالة عدم التجديد يحق لآخرين التقدم بطلب لأخذ العلامة التجارية.

وأوضح أن وظيفة جهاز تنمية التجارة الداخلية هي فحص كل من يتقدم بطلب لتسجيل العلامة التجارية، حيث يتم التحقق إذا ما كانت العلامة مسجلة من قبل آخرين أم لا، كما يحق لأي من الأطراف التقدم بطلب معارضة تتم دراسته.