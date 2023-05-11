الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين": طرح كارت السجل التجاري خلال 6 أشهر بالتعاون مع "فيزا"

الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن طرح كارت السجل التجاري الذكي بالتعاون مع أحد البنوك الخاصة وشركة "فيزا" العالمية خلال 6 أشهر، في إطار خطة الدولة لدعم التحول الرقمي.

وأضاف عشماوين خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه جاري الحصول على موافقة البنك المركزي لاستخراج الكارت، مشيرا إلى أنه سيتضمن كل البيانات الخاصة بالمنشأة للتسهيل على أصحاب المنشآت التجارية والصناعية استخدامه من خلال ماكينات "إي تي إم" لاستخراج سجل تجاري.

وأكد عشماوي أنه تم تطوير السجل التجاري خلال الفترة الماضية وارتفع عدد مكاتب السجل التجاري من 94 إلى 104 مكاتب تتضمن مكاتب نموذجية تقدم كافة الخدمات الخاصة،لافتا إلى أنه لدينا ما يتراوح من 5.2 مليون إلى 5.4 مليون سجل على قواعد بيانات منتظمة، وزاد عدد معاملات السجل التجاري بنحو 30% مقارنة بالعام المنصرم لتصل إلى 3.4 مليون معاملة.  

وأضاف أنه تم الربط مع 35 مؤسسة حكومية وغير الحكومية، وجرى أيضا إضافة 12 خدمة من خدمات السجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية، بجانب إتاحة الخدمات المصرفية عبر بوابة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”، لافتا إلى أنه يوجد الآن مكاتب سجل تجاري داخل 5 بنوك (الأهلي-البنك التجاري الدولي-الاسكندرية-القاهرة)، لافتا إلى أن هناك العديد من البنوك طلبت توفير مكتب للسجل التجاري داخل فروعها.

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