"التجارة الداخلية": مدينة الذهب للصناع فقط ولن ننقل الصاغة إليها

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أن الدولة وضعت اللمسات النهائية لمدينة الذهب التي ستقام على مساحة 100 فدان على عدة مراحل في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه لا نقل للصاغة القديمة مع إتاحة التقدم للراغبين في المشاركة بالمدينة من الصناع.

وأضاف عشماوي، خلال مؤتمر صحفي بجهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية ضمن توجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بصناعة الذهب والمجوهرات، وهي عبارة عن مدينة صناعية متخصصة لمنتجات المعدن النفيس، لما تمثله تلك الصناعة من أهمية للاقتصاد القومي وما تمتلك من فرص كبيرة للموافقة والتطور، موضحًا أن المناطق الصناعية المتخصصة توفر مجموعة من التسهيلات اللوجستية التي قد لا تتوفر للمنتجين في مناطق الورش التقليدية.