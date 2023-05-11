عودة الجزيري.. مدافع الزمالك خارج حسابات أوسوريو أمام الإسماعيلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على إعادة الدولي التونسي سيف الدين الجزيري لقيادة هجوم الفريق أمام الإسماعيلي.

وكان كارلوس أوسوريو قرر إراحة سيف الدين الجزيري في المباراة الماضية أمام بروكسي في كأس مصر ولعب سامسون أكينولا مهاجما للفريق ومن المنتظر أن يعود سيف الجزيري لقيادة هجوم الفريق أمام الإسماعيلي.

كما استقر كارلوس أوسوريو، على استبعاد حسام عبد المجيد من مواجهة الإسماعيلي، وجاء قرار المدرب بسبب مستوى اللاعب في مباراة بروكسي في بطولة كأس مصر والتي حسمها الزمالك بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقع الزمالك في المركز الرابع برصيد 43 نقطة ويبتعد برصيد 7 نقاط وبمباراة أقل عن فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة، فيما يأتي بيراميدز ثالثًا برصيد 46 نقطة، وينفرد الأهلي بالصدارة برصيد 53 نقطة.