فاينانشال تايمز: الصين ترفض عقد لقاء مع وزير الدفاع الأمريكى

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية نقلًا عن مصادر خاصة بها، أن الصين أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية بأنه من غير المرجح لقاء وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، نظيره الأمريكي لويد أوستن في سنغافورة يونيو المقبل.

- الصراع بين بكين وواشنطن

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادرها الخاصة بأن بكين ترى أنه من غير الوارد ولا الممكن عقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين مع استمرار العقوبات الأمريكية على الصين.

وتابعت أن واشنطن أبلغت بكين بالفعل بأن العقوبات لن تتدخل في اجتماع الوزيرين، ولكن صممت بكين على رفض لقاء الوزيرين.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية للصحيفة، أنها تريد "خطوط اتصال مفتوحة" مع القيادة العسكرية للصين ولكن بكين "تتجاهل أو ترفض طلبات واشنطن العديدة لعقد قمم"، وأشارت المصادر إلى أنه من غير المحتمل أن ترفع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العقوبات المفروضة على لي شانغ فو وزير الدفاع الصيني.

- تراجع الواردات وتباطؤ نمو صادرات الصين يهدد الاقتصاد العالمي

يأتي هذا فيما سجلت الواردات الصينية انكماشًا حادًا في أبريل، في حين تباطأت وتيرة نمو الصادرات، ما يُعزز المؤشرات على ضعف الطلب المحلي بالرغم من رفع قيود مكافحة جائحة كورونا "كوفيد- 19" ويزيد الضغط على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل في مواجهة تباطؤ النمو العالمي.

ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام بفضل الاستهلاك القوي للخدمات، لكن إنتاج المصانع تباطأ، وتشير أحدث الأرقام التجارية إلى أن العودة لمستويات ما قبل الجائحة على المستوى المحلي لا يزال أمامها طريق طويل.

وأظهرت بيانات الجمارك، اليوم الثلاثاء، تراجع الواردات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 7.9% على أساس سنوي، بعد انخفاضها 1.4% في الشهر السابق، بينما نمت الصادرات 8.5% مقارنة مع قفزة نسبتها 14.8% في مارس.

وتوقع اقتصاديون، في استطلاع أجرته "رويترز"، عدم نمو الواردات وزيادة الصادرات ثمانية بالمائة.