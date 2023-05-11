"مياه الإسكندرية" تعلن عن أماكن سيارات خدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو الجاري، وذلك في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت أماكن السيارات كالتالي:

سيارة شرق:

- أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر، من 9 صباحًا حتى 8 مساءً.

سيارة وسط:

- بشاير الخير 3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي، من 9 صباحًا حتى 8 مساءً.

سيارة غرب:

- مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان، من 10 صباحًا حتى 3.30 عصرًا.

-أمام فرع شركة المياه بالبيطاش، من 4 عصرًا حتى 9 مساءً.

يوم الجمعة من 2 ظهرًا ختى 8 مساءً بنفس أماكن تمركز السيارات.

للتواصل سيارة شرق 01275918005

للتواصل سيارة وسط 01275918001

للتواصل سيارة غرب 01275918003

وأوضحت الشركة أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارت خدمة العملاء ومنها (التعاقد على العدادات - استقبال شكاوي دفع فواتير - شحن كروت العدادات مسبقه الدفع الاستعلام عن الفواتير - دفع الفواتير).

ونوهت إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.