الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه الإسكندرية" تعلن عن أماكن سيارات خدمة العملاء

شركات المياه المتنقلة
شركات المياه المتنقلة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو الجاري، وذلك في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت أماكن السيارات كالتالي:

سيارة شرق:
- أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر، من 9 صباحًا حتى 8 مساءً. 

سيارة وسط:

- بشاير الخير 3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي، من 9 صباحًا حتى 8 مساءً. 

سيارة غرب:
- مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان، من 10 صباحًا حتى  3.30 عصرًا. 
-أمام فرع شركة المياه بالبيطاش، من 4 عصرًا حتى 9 مساءً. 
يوم الجمعة من 2 ظهرًا ختى 8 مساءً بنفس أماكن تمركز السيارات.

للتواصل سيارة شرق 01275918005
للتواصل سيارة وسط 01275918001
للتواصل سيارة غرب 01275918003

وأوضحت الشركة أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارت خدمة العملاء ومنها (التعاقد على العدادات - استقبال شكاوي دفع فواتير - شحن كروت العدادات مسبقه الدفع الاستعلام عن الفواتير - دفع الفواتير). 

ونوهت إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.

شركة مياه الشرب الإسكندرية التعاقد على العدادات خدمة العملاء شكاوي دفع فواتير سيارات متنقلة

الأكثر قراءة

العثور على جثة في أحد شوارع عين شمس

رئيس جهاز "السادات" يتفقد أعمال التطوير ويلتقى سكانًا بالمدينة

توريد 81 ألفًا و941 طنًا من القمح بالصوامع والشون فى أسوان

القبض على دجال نصب على مواطنين في الإسكندرية

القبض على لصوص يسرقون رواد البنوك في القاهرة

وزير الإسكان يصدر قرارًا بتشكيل وحدة مركزية بهيئة المجتمعات العمرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى

مستشار الأمن القومي الأمريكي يُؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة التهدئة

الاتحاد الأوروبى يطالب إسرائيل والفلسطينيين بضبط النفس وحماية المدنيين