الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط أدمن صفحة لترويج أعمال السحر والشعوذة في الإسكندرية

متهم
متهم

ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة دجالاً لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة. 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يُبدي من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة)، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.

وعُثر بحوزته على (هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الإجرامى- الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة – مبالغ مالية "عملات محلية – أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى).

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

الإدارة العامة لحماية الآداب بالنصب والاحتيال على المواطنين الدجل والشعوذة

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