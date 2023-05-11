الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حقيقة تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2023 لغة إنجليزية

وزارة التعليم
وزارة التعليم

تصدر تساؤل حقيقة تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2023 لغة إنجليزية، قائمة بحث الطلاب خلال الفترة الجارية، في الوقت الذي تواصل وزارة التربية والتعليم امتحانات النقل في مختلف مراحل العملية التعليمية.

وتتم امتحانات صفوف النقل في المراحل التعليمية الثلاث المختلفة وكذلك الشهادات، بالابتدائية والإعدادية في جميع المحافظات، طبقًا لوزارة التربية والتعليم وتنظيم عمليات الامتحانات في جميع مديريات التربية والتعلمي في جميع المحافظات.

حقيقة تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2023 لغة انجليزية

وتضع مديريات التربية والتعليم في المحافظات، الأسئلة الخاصة بالطلاب في جميع المراحل وتحديد أيام المواد التي يتم الامتحان فيها طبقا لجداول الامتحان التي تم وضعها.

وحول حقيقة تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2023 إنجليزي الترم الثاني، فإن  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع مديريات التربية والتعليم لم تصدر أي بيانات بهذا الشأن.

يذكر  أن إجراء عملية تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2023 لغة انجليزية طبقا لما روجته  صفحات الغش على  مواقع التواصل الاجتماعي، تتطلب الحصول على أوراق الامتحان في كل المحافظات، حيث أن الامتحانات تجرى في أوقات مختلفة وايام مختلفة وجداول مختلفة كذلك.

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التعليم تحذر الطلاب من الشائعات

وكانت وزارة التربية والتعليم، سبق وأن حذرت الطلاب وأهالي الطلاب من عدة اتباع الشائعات الخاصة بتسريب الامتحانات حيث ان الهدف من الشائعات من اجل اثارة البلبلة والتوتر بين الطلاب والحصول على اموال من الصلاب واولياء الامور

ويستمر طلاب الصف الثاني الإعدادي في أداء امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الجاري، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بشكل كامل وسط إجراءات احترازية لتأمين الطلاب من الإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية على غرار فيروس كورونا المستجد.

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