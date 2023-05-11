محافظ أسوان يتابع مشروعات الصرف الصحي في 79 قرية لـ "حياة كريمة"

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي اللواء إيهاب خضر لاستعراض مشروعات الصرف الصحي بالمرحلة الأولى داخل 79 قرية مدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة" في مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، بجانب عرض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023.

اللقاء حضره المهندسة المهندسة سوزان متولي، رئيس جهاز مشروعات الهيئة بأسوان، وأيضًا المهندسة نهى محمود مدير المشروعات بالمحافظة، بجانب مسؤولي الهيئة.

وخلال اللقاء قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شكرة لوزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار، واللواء إيهاب خضر، وفريق العمل على جهودهم الملموسة في تنفيذ العديد من المشروعات على أرض أسوان سواء فيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو غيرها من المشروعات الأخرى المتعلقة بإحلال وتجديد البنية التحتية لمدن المحافظة وذلك بعد مرور سنوات عديدة تهالكت فيها الشبكات والمحطات، ولأول مرة وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمتابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يتم تنفيذ هذه المشروعات غير المسبوقة.

وأكد المحافظ، أهمية زيادة معدلات الإنجاز بالمشروعات المختلفة، مع إيجاد الحلول الجذرية للمناطق الساخنة سواء لمشاكل مياه الشرب أو الصرف الصحي، بالإضافة إلى إعادة إحياء تشغيل آبار الشلال بعد رفع كفاءتها وصيانتها لتنويع مصادر المياه للحد من مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض المناطق داخل مدينة أسوان.

فيما أوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن وزارة الإسكان تدعم الخطوات السريعة والناجزة لمحافظة أسوان من أجل تحسين أداء وشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وهو الذي يتوازى مع جهود الدولة لإحلال وتجديد البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات حياة كريمة فى مرحلتها الأولى بإجمالى شبكات 900 كم ، و25 محطة معالجة، و96 محطة رفع بإجمالى تكلفة 6.8 مليار جنيه، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ 14 مشروعًا ضمن الخطة الاستثمارية الحالية باعتمادات تصل إلى 100 مليون جنيه.

وأشار إلى أننا سنسرع الخطى لإيجاد حلول جذرية للمناطق الساخنة ، بجانب تحويل الدراسة العلمية المتعلقة بارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة أسوان إلى مشروعات تستهدف تنويع مصادر المياه من آبار الشلال، بالإضافة إلى طرح بعضها للإستثمار للحد من هذه المشكلة المتراكمة.