الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على دجال نصب على مواطنين في الإسكندرية

متهم
متهم

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) ، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة – مبالغ مالية "عملات محلية – أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى).

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.ش

النصب والاحتيال وزارة الداخلية الإدارة العامة لحماية الآداب

الأكثر قراءة

مصرع عامل دليفرى دهسته سيارة ملاكى بنزلة كوبرى فيصل

العثور على جثة في أحد شوارع عين شمس

توريد 81 ألفًا و941 طنًا من القمح بالصوامع والشون فى أسوان

قافلة طبية تفحص 1758 مواطنًا ضمن "حياة كريمة" بقرية سلوا فى أسوان

القبض على دجال نصب على مواطنين في الإسكندرية

رئيس جهاز "السادات" يتفقد أعمال التطوير ويلتقى سكانًا بالمدينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى

مستشار الأمن القومي الأمريكي يُؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة التهدئة

الاتحاد الأوروبى يطالب إسرائيل والفلسطينيين بضبط النفس وحماية المدنيين