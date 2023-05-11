الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حفلات "الفوم بارتي" تنعش السياحة على شواطئ مرسى علم (صور)

حفلات الفوم بارتي
حفلات الفوم بارتي بفنادق البحر الاحمر

تنظم فنادق ومنتجعات البحر الأحمر السياحية احتفالات مختلفة لإسعاد نزلائها من كل الجنسيات، وذلك بتنظيم عدد من العروض والمهرجانات آخرها مهرجان وحفلات الفوم على شواطئ مرسى علم.

وتعد حفلات "الفوم" من أحدث ابتكارات الفنادق السياحية، حيث تتم باستخدام مدفع الفوم وهي آلة يتم من خلالها ضخ كميات كبيرة ومتتالية من الفوم، وسط مشاركة النزلاء من جنسيات مختلفة، ويقومون بالرقص على الموسيقى وهم بداخل حمامات السياحة وعلي الشواطئ، في جو ترفيهي لإنعاش السياح، حيث لاقى ذلك قبول وإعجاب النزلاء واستمتاع الكبار والصغار وخاصة الأطفال بفرحة العيد، بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

قال نبيل حسين عام أحد الفنادق السياحية إن الفنادق السياحية تبتكر في إسعاد نزلائها من خلال تنظيم مهرجانات وحفلات جديدة ومتنوعة، لافتًا إلى أن حفلات الفوم تلقى إعجاب ورضا النزلاء على الشواطئ وحمامات السباحة.

وأكد أن ذلك يأتي بأثر إيجابي على القطاع السياحي، حيث يشارك النزلاء الصور مع أصدقائهم وعائلاتهم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مما يمثل دعاية غير مباشرة للسياحة المصرية.

وأضاف حسين لـ"الدستور" أن فنادق مرسي علم تشهد انتعاشة سياحية وارتفاعًا نسبة الإشغالات لطاقة التشغيل للغرف بها بنسبة 80%، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد رحلات الطيران الداخلية ساهمت في رفع نسب الإشغال، مؤكدًا أن مطار مرسى علم استقبل خلال الأسبوع الجاري ما يقرب من 40 ألف سائح من جنسيات مختلفة.

وتستقبل مدينة مرسي علم يوميًا عشرات الرحلات الدولية قادمة من عدة مطارات أوروبية، تُقل على متنها آلاف السياح من مختلف الجنسيات، حيث استقبل مطار مرسي علم علي مدار الاسبوع الجاري بداية من السبت وحتي اليوم الخميس ما يقرب من 132 رحلة طيران علي متنها 44 ألف سائح طبقًا لجداول التشغيل اليومية بمطار مرسى علم الدولي.

حفلات الفوم بارتي بفنادق البحر الاحمر
حفلات الفوم بارتي بفنادق البحر الاحمر
حفلات الفوم بارتي بفنادق البحر الاحمر
حفلات الفوم بارتي بفنادق البحر الاحمر
حفلات الفوم بارتي بفنادق البحر الاحمر
حفلات الفوم بارتي بفنادق البحر الاحمر
حفلات الفوم بارتي بفنادق البحر الاحمر
حفلات الفوم بارتي بفنادق البحر الاحمر
حفلات الفوم بارتي بفنادق البحر الاحمر
حفلات الفوم بارتي بفنادق البحر الاحمر
حفلات الفوم بارتي بفنادق البحر الاحمر
حفلات الفوم بارتي بفنادق البحر الاحمر
حفلات الفوم بارتي بفنادق البحر الاحمر
حفلات الفوم بارتي بفنادق البحر الاحمر
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