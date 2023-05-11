31 مليون جنيه لأعمال المرافق بالمنطقة الحرة للاستثمار بدمياط

قال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديد، إن هناك توجيهات حكومية بتطوير البنية التحتية وأعمال الطرق والمرافق العامة بجميع المناطق الاستثمارية التي تعد محور اهتمام الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار والمناطق الصناعية.

وأضاف خلف الله، في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أنه ناقش الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة للاستثمار برئاسة حنان موافي رئيس الإدارة المركزية عدة مقترحات الخاصة بكيفية استغلال المناطق الشاغرة وإعادة تخطيط تلك المناطق لتلبية الاحتياجات وتحقيق أكبر عائد استثماري للخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين.

وأعلن عن خطة تطوير المنطقة الحرة العامة للاستثمار وذلك وفقا لتوجيهات الدولة على تتضمن الخطة تنفيذ رفع كفاءة البنية الأساسية والسور وتطوير شبكة الطرق الداخلية والمباني الخدمية، موضحا أنه تصل تكلفة أعمال تطوير المنطقة الحرة للاستثمار نحو 31 مليون جنيه، طبقا لأمر الإسناد الصادر، في إطار بروتوكول التعاون بين جهاز مدينة دمياط الجديدة والمنطقة الحرة العامة للاستثمار بدمياط.

في ذات السياق، أفاد الدكتور أسامة حفيلة، رئيس مجلسي أمناء وجمعية مستثمري بدمياط الجديدة، أن هناك اهتمام ملحوظة من رئيس الجهاز المدينة بتطوير المناطق الاستثمارية والصناعية بالمدينة، مؤكد أن المنطقة الحرة للاستثمار تقع على مساحة 183 فدانا وتقع غرب مني دمياط قد يصول حجم استثماراتها يتخطى 800 مليون دولار، مشيرا إلى أن المنطقة الحرة للاستثمار تضم العديد من الاستثمارات الضخمة الجانية الضخم والتي لها علاقة قوية لزيادة الصادرات مثل صناعة الأسمدة والمنتجات البترولية ومصانع الاقشمة ولقماش الخيول وغيرها.

وأكد الدكتور أسامة حفيلة في تصريحات لـ"الدستور:، أن جهاز المدينة وضع عدة محاور لتطوير المناطق الصناعية بالمدينة والتي تضمن أكبر منطقتين تصل حجم استثماراتهم نحو 70 مليارا، موضحا أنخ سيتم أعمال التطوير الطرق ومحطات الصرف والغاز وعمل ستندال وكابل الفيبر وتطوير محطات المياه بالمناطق الصناعية بالمدينة وذلك بالتعاون مع جهاز مدينة دمياط الجديدة، مؤكد أن تنفيذ أعمال تطوير المنطقة الحرة للاستثمارية والمناطق الصناعية أولي الخطوات التصحيحية لجذب الاستثمارات الأجنبية بالمدينة.

وصرح بأنه تضم المنطقة الصناعية الأولى على مساحة 608 أفدنة وتم تخصص 63 فدانا مخصصة لخدمات المنطقة الصناعية الأولى ومنطقة الصناعية بمنطقة الامتداد، بينما بلغ عدد المشروعات المنفذة بالفعل 720 مشروعا بينما يصل عدد المشروعات المنتجة بالفعل نحو 704 مشروعات ما بين مشروعات عملاقة ومشروعات صغيرة ومشروعات للشباب ورش المجمع، وقد يصول إجمالي عدد الورش ومشروعات الشباب نحو 112 ورشة ومشروعا.

وأعلن رئيس مجلس أمناء وجمعية مستثمري مدينة دمياط الجديدة، أن عدد العمالة الحالية بالمنطقين بلغ نحو 37520 ألف عامل وفني وإداري ومهندس، كما تضم المناطق الصناعية بدمياط الجديدة نحو 14 قطاع صناعي .

وأشار الدكتور أسامة حفيلة إلى أن المناطق الصناعية بالمدينة تشمل صناعة الأثاث ومواد البناء ورخام والجرانيت وصناعة البلاسيتك والبويات والمواد الغذائية والصناعات الكيماوية ومالملابس الجاهزة والصناعات الصغيرة وصناعة الإلكترونية والمهندسية والميكانيكية وصناعة الكؤتون ومجمعات الصناعات الصغيرة والخدمات المتنوعات وفضلا عن تنوع مشروعات الشباب.