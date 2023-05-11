ضبط 6 ركاب فى مطار القاهرة أخفوا سبائك ذهبية بطرق متنوعة (صور)

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 2 محاولة ستة ركاب تهريب سبائك ومشغولات ذهبية دون الكشف عنها لتجنب دفع الضرائب الجمركية.

الحالة الأولى

حدث ذلك أثناء إجراءات التفتيش الجمركي على ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، حيث تم ضبط راكب مصري يحمل 4 سبائك ذهبية بوزن 150 جرامًا، قام الراكب بإخفائها داخل "باور بانك".

تمت عملية الضبط بمشاركة محمد محمود إبراهيم، مأمور اللجنة الجمركية، ومحمد عبدالعال، مأمور الجمرك، وفرج حمدي، رئيس القسم في إدارة الفحص بالأشعة، وأحمد محمد عبدالسلام، مأمور التفتيش اليدوي، بالإضافة إلى مشاركة أحمد عادل، مأمور الجمرك، ومحمود جوهر، مدير الحركة، تحت إشراف أحمد سيد إبراهيم عافية، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول في مبنى الركاب رقم 2، وأحمد عمر كحك، مدير الجمرك.

الحالة الثانية

كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الكويتية القادمة من الكويت، تم ضبط راكب مصري يخفي 4 سبائك ذهبية بوزن 225 جرامًا، حيث كانت 2 منها مخبأة داخل جراب "نوتة" صغيرة الحجم في يد الراكب.

تمت عملية الضبط بواسطة خالد حسام الدين، مأمور اللجنة الجمركية، وإسلام العيسوى، مأمور الجمرك، ومحمود شحاتة، رئيس القسم في إدارة الفحص بالأشعة، وسامي نبيل ومصطفى فريد، مأمورى الجمرك في التفتيش اليدوي والذاتي، بالإضافة إلى مشاركة شيرين كمال الدين، مأمور الجمرك، وعمرو العميري، مدير الحركة.

الحالة الثالثة

كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط السعودية القادمة من الرياض، تم ضبط كمية من المشغولات الذهبية خلال التفتيش اليدوي والتفتيش الذاتي. تمت عملية الضبط بواسطة خالد حسام الدين، مأمور اللجنة الجمركية، وإسلام العيسوى، مأمور الجمرك، وطاهر خفاجي، رئيس القسم في إدارة الفحص بالأشعة، وأحمد محمد فتحي وسامي نبيل، مأمورى الجمرك في التفتيش اليدوي والذاتي، بالإضافة إلى مشاركة ياسر إبراهيم، مدير الحركة، تحت إشراف عمرو العميري، مدير الحركة، وبلغ عدد المشغولات المضبوطة 19 قطعة، تتضمن غوايش وسلاسل وخواتم.

الحالة الرابعة

كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب نفس الرحلة السابقة، تم ضبط راكب مصري قام بإخفاء سبيكة ذهبية بوزن مائة جرام تحت بطانة الحذاء الذي يرتديه. تمت عملية الضبط بواسطة خالد حسام الدين وسامي نبيل وأحمد فتحي، مأموري الجمرك، تحت إشراف ياسر إبراهيم، مدير الحركة.

الحالة الخامسة

كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط السعودية القادمة من جدة، تم ضبط سبيكتين بوزن 148 جرامًا، حيث تم إخفاء إحداهما داخل حقيبته والثانية في جيب ملابسه التي يرتديها. تمت عملية الضبط بواسطة شيرين كمال الدين وأميرة إسماعيل وأحمد عبدالعليم، مأموري الجمرك على جهاز الفحص بالأشعة، وسامي نبيل وأحمد فتحي، مأموري الجمرك في التفتيش اليدوي والذاتي، بمشاركة الدكتورة ابتهال مصطفى وياسر إبراهيم مدير الحركة، تحت إشراف عمرو العميري مدير الحركة.

الحالة السادسة

فكانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب نفس الرحلة القادمة من جدة، تم ضبط راكب مصري بحوزته 3 سبائك ذهبية بوزن 236 جرامًا، حيث تم إخفاء اثنتين منها داخل حقيبته والثالثة في ملابسه التي يرتديها. تمت عملية الضبط بواسطة خالد حسام الدين وإسلام العيسوى وطاهر خفاجي، مأموري الجمرك، وأحمد فتحي وسامي نبيل، مأموري الجمرك في التفتيش اليدوي والذاتي، تحت إشراف عمرو عبدالعزيز العميري، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2.

وأصدر أسامة محمد دياب، مدير الإدارة الثالثة، قرارًا بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 41 لعام 2023 ضد الراكب الأول، وصدر أمر من صبحي ربيع جابر، مدير الإدارة الثانية، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 42 لعام 2023 ضد الراكب الثاني، بينما أمر أحمد حسن الحكش، مدير الإدارة الثانية بالإنابة، بتحرير محاضر ضبط بأرقام 43 و44 و45 و46 لعام 2023 ضد الركاب من الثالث إلى السادس على الترتيب. تم ذلك بعد استعراض الأمر أمام أحمد سعد عبدالمطلب، المدير العام لجمارك الركاب بالمبنى رقم 2، والدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

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