"الشباب والرياضة" تختتم فعاليات ملتقى الحرف اليدوية بالمدينة الشبابية بالإسكندرية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، إدارة الفتاة والمرأة ، فعاليات ملتقى الحرف اليدوية الثالث ، بالمدينة الشبابية بالإسكندرية بحضور فتيات أندية الفتاة من محافظات (مطروح ، الإسكندرية ، البحيرة )، والذي استمر خلال الفترة من 7 حتى 10 مايو الجاري .

تضمنت ورش الملتقى تدريب الفتيات على عدد من المنتجات اليدوية والحرفية (ورش الريزن- الأركيت- -الاسترينج)، وشهدت الورش تفاعلا كبير من الفتيات وسعادتهن، بظهور المنتج الحرفي من الورش المقامة والتي تعتبر مخرجات وخبرة حرفية جديدة أضيفت لهن .

- دعم الفتيات بتنمية مهاراتهن وتدريبهن على الحرف اليدوية

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الفتيات من خلال إقامة هذه الورش، لإعطاء أفكار جديدة لمشروعات قد تساهم في إقامة مشاريعهن الخاصة وفتح مجال لسوق العمل، كما تهدف إلى تنمية مهاراتهن وتدريبهن على الحرف اليدوية المختلفة، بهدف توفير فرص عمل لهن واستغلال مواهبهن المختلفة في إطار الأنشطة المختلفة لأندية الفتاة بمراكز شباب المحافظات.

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