الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة جريك ريبورتر اليونانية: مصر ترد بقوة على سلسلة نيتفلكس عن كليوباترا

مسلسل كليوباترا السوداء
مسلسل كليوباترا السوداء

قالت صحيفة جريك ريبورتر اليونانية، إن مصر ترد بقوة على سلسلة نيتفلكس عن كليوباترا والانتقادات واسعة النطاق ضد المنصة بسبب تزييفها للتاريخ بانتاج فيلم وثائقي تنتجه إحدى قنواتها (قناة الوثائقية).

 

قالت الصحيفة إن قناة "الوثائقية"، أعلنت وأبدت نيتها العمل عن كثب مع المؤرخين وعلماء الآثار وخبراء الموضوع للتأكد من أن الفيلم الوثائقي دقيق وموثوق.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن منصة نتفليكس وضعت نفسها في مأزق بسبب قرارها تصوير مسلسل كليوباترا على أنها امرأة سوداء، صورتها الممثلة أديل جيمس، عندما كانت الشخصية التاريخية من أصل مقدوني يوناني، وتم انتقاده على نطاق واسع بسبب المراجعة التاريخية ورفضها الأمين العام المصري للمجلس الأعلى للآثار باعتبارها تحريفًا للتاريخ.

 

أوضحت الصحيفة اليونانية أنه بعد أقل من شهر من إثارة نتفليكس لرد فعل قوي من خلال إطلاق مقطع دعائي للملكة كليوباترا الوثائقية، كشفت قناة الوثائقية التلفزيونية أنها ستنتج فيلمًا وثائقيًا خاصًا بها عن ملكة مصر البطلمية الشهيرة.

 

أوضحت الشبكة التلفزيونية على موقع الفيس بوك الذي كشف عن الفيلم الوثائقي المرتقب، أن المنتجين سيعملون عن كثب مع المتخصصين لضمان الحصول على صورة دقيقة لكليوباترا.

 

وكان قد قال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، في تعليقه على أن "ظهور البطلة في هذه الهيئة هو تزييف للتاريخ المصري وتصور تاريخي خاطئ صارخ ، خاصة بالنظر إلى أن المسلسل مصنف على أنه" مسلسل وثائقي وليس دراما ".

 

كما علق الدكتور ناصر مكاوي، رئيس قسم الآثار المصرية في جامعة القاهرة على منصة نتلفكيس وأوضح أن كليوباترا كانت عضوًا يونانيًا مقدونيًا في سلالة البطالمة، على عكس تصوير المنصة غير الدقيق.

 

تحدثت تينا غرافي مخرجة مسلسل نتفليكس الشهر الماضي عن الجدل، وعلقت على ذلك بقولها: "لقد أدركت ما هو العمل السياسي أن أرى كليوباترا تصورها ممثلة سوداء". 

الامين العام الشخصية التاريخية الفيلم الوثائقي الوثائقية اليونانية صحيفة جريك ريبورتر صحيفة جريك ريبورتر اليونانية

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