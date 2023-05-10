أحمد موسى: 80 ألف إرهابى فى سوريا تحت دعم أمريكا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي أبوحمزة المصري، حصل على الجنسية البريطانية، لافتًا إلى أنه لم يتم تسليم هذا الإرهابي لمصر.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن مصر أسقطت الجنسية عن هذا الإرهابي الذى كان يقوم بأعمال إرهابية، لافتًا إلى أن أبوحمزة المصري كان يحرّض على الإرهاب، وكانت تتم حمايته من قبل القوات في بريطانيا.

وأوضح أن الأمم المتحدة فشلت في تعريف معنى محدد للإرهاب منذ عام 93 حتى اليوم، معقبًا: "المجتمع الدولي مش عارف يعنى إيه إرهاب".

وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية كانت تقوم بتجميع النقود والتمويلات في أمريكا لعمل عمليات في مصر، معقبًا: "أمريكا هي التي تقف وراء الجماعات الإرهابية من أيام ريجان".

وأكد أن الولايات المتحدة لا تريد الاستقرار للدول العربية، لا سيما سوريا التي تلقت رسميًا دعوة لحضور القمة العربية في المملكة العربية السعودية، معقبًا: "عارفين سوريا فيها كام إرهابي؟ 80 ألف داعشي تحت بصر ودعم أمريكي في مناطق التواجد الأمريكي".

وبين أن أمريكا لا تريد الاستقرار لأي دولة عربية، لافتًا إلى أنهم يريدون التفكك للعالم العربي، لا يريدون أي جيش عربي، وأمريكا قادرة على إنهاء ذلك، لكنها لا تريد أبدًا بسبب المصالح، معقبًا: "واشنطن استنكرت عودة سوريا للحضن العربي، هذه دولة مستقلة لا توجد وصاية على أحد".