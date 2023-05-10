ميسى يودع بوسكيتس بعد رحيله عن برشلونة

ودع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، زميله السابق وقائد فريق برشلونة سرجيو بوسكيتس، بعد إعلان رحيله عن النادي الكتالوني.

وأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي صدر صباح اليوم، ونُشِر عبر موقعه الرسمي، عن رحيل سرجيو بوسكيتس، قائد الفريق، بعد 18 عامًا قضاها ضمن صفوف الفريق منذ تصعيده للفريق الأول من فريق الرديف.

ونشر ميسي صورة بوسكيتس عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور والتواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق: "على الملعب دائمًا بالرقم 5 ولكن في الحقيقة كلاعب وشخص فأنت 10 يا بوسكيتس "كناية عن تميزه"، أتمنى الأفضل في مرحلتك الجديدة ودائمًا لك ولعائلتك بأكملها".

وتشارك ميسي وبوسكيتس الإنجازات مع فريق برشلونة منذ صعودهما سويًا في 2005 وحتى رحيل ميسي عن الفريق الكتالوني في 2021.

وأضاف ليو: "شكرًا لك على ما قدمته في الملعب وخارجه، قضينا الكثير من اللحظات الجيدة جدًا سويًا، وبعضها معقد، ستظل دائمة للأبد، عناق كبير بوسكيتس".

بوسكيتس خلال تواجده مع برشلونة حقق لقب الدوري الإسباني مع برشلونة 8 مرات، كأس ملك إسبانيا 7 مرات، كأس السوبر الإسباني 7 مرات، إضافة للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 3 مرات، بالإضافة إلى لقبي كأس العالم 2010 وأمم أوروبا 2012 رفقة منتخب إسبانيا.

وذكرت تقارير صحفية نشرت خلال الأيام الماضية، أن بوسكيتس توصل لاتفاق مع نادي الهلال السعودي للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كجزء من خطة الدوري السعودي لجذب أكبر عدد من النجوم العالميين للعب في أنديته والتي بدأت بانضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف فريق النصر.