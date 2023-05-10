الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميسى يودع بوسكيتس بعد رحيله عن برشلونة

بوسكيتس وميسي
بوسكيتس وميسي

ودع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، زميله السابق وقائد فريق برشلونة سرجيو بوسكيتس، بعد إعلان رحيله عن النادي الكتالوني.

وأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي صدر صباح اليوم، ونُشِر عبر موقعه الرسمي، عن رحيل سرجيو بوسكيتس، قائد الفريق، بعد 18 عامًا قضاها ضمن صفوف الفريق منذ تصعيده للفريق الأول من فريق الرديف.

ونشر ميسي صورة بوسكيتس عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور والتواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق: "على الملعب دائمًا بالرقم 5 ولكن في الحقيقة كلاعب وشخص فأنت 10 يا بوسكيتس "كناية عن تميزه"، أتمنى الأفضل في مرحلتك الجديدة ودائمًا لك ولعائلتك بأكملها".

وتشارك ميسي وبوسكيتس الإنجازات مع فريق برشلونة منذ صعودهما سويًا في 2005 وحتى رحيل ميسي عن الفريق الكتالوني في 2021.

وأضاف ليو: "شكرًا لك على ما قدمته في الملعب وخارجه، قضينا الكثير من اللحظات الجيدة جدًا سويًا، وبعضها معقد، ستظل دائمة للأبد، عناق كبير بوسكيتس".

بوسكيتس خلال تواجده مع برشلونة حقق لقب الدوري الإسباني مع برشلونة  8 مرات، كأس ملك إسبانيا 7 مرات، كأس السوبر الإسباني 7 مرات، إضافة للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 3 مرات، بالإضافة إلى لقبي كأس العالم 2010 وأمم أوروبا 2012 رفقة منتخب إسبانيا.

وذكرت تقارير صحفية نشرت خلال الأيام الماضية، أن بوسكيتس توصل لاتفاق مع نادي الهلال السعودي للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كجزء من خطة الدوري السعودي لجذب أكبر عدد من النجوم العالميين للعب في أنديته والتي بدأت بانضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف فريق النصر.

ليونيل ميسى ميسى باريس سان جيرمان برشلونة سرجيو بوسكيتس

الأكثر قراءة

الخروج من نفق الدولار.. «الدستور» تكشف ملامح خطة الدولة لتوفير العملة «الصعبة»

إصابة 12عاملًا بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة

البطاطس تتربع على عرش الصادرات الزراعية المصرية

حلمى النمنم: مصر استطاعت التغلب على محاولات عديدة لتقسيمها بفضل التلاحم بين الشعب ومؤسساته

بعد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.. انخفاض الأسعار فى مصر

سلام صيغة ميونخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة