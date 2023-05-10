بعد إصابته.. مصطفى بكري يطمئن جمهوره ويكشف سر كتابته نعى شقيقه قبل رحيله

طمأن الإعلامي مصطفى بكري جمهوره على حالته الصحية وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال جنازة شقيقه النائب محمود بكري، والذي رحل عن عالمنا بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقال "بكري"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه أعد نعي شقيقه الراحل قبل وفاته ووضعه في حقيبته، وعندما سألته زوجته عن سبب قيامه بذلك أكد لها أن لديه إحساسا أن شقيقه سيتوفى.

وأضاف أنه هو وشقيقه كانا مثل روحين في جسد واحد، وأنه لم ير يومًا إنسانا يضحي من أجل الآخرين مثله، مشيرًا إلى أن شقيقه يستحق التقدير والتعاطف، لأنه طوال عمره كان يخدم الناس.

آخر موقف لشقيقه قبل رحيله

وأكد أن آخر شيء لشقيقه كان قد طلب من أبنائه أن يقبلوا رأسه وقال لهم: "عمكم ده من بعدي"، وودع أولاده والناس كلها حتى الممرض بالمستشفى احتضنه وكأنه كان يشعر بقرب رحيله.