الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إصابة الإعلامى مصطفى بكرى خلال تشييع جثمان شقيقه فى قنا

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

كشف عاصم الشندويلي، مراسل قناة "صدى البلد" من قنا، عن تفاصيل جنازة النائب محمود بكري، مؤكدًا أن الجنازة كانت وسط حشود كبيرة من المواطنين وسط حالة من الحزن والألم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الإعلامي مصطفى بكري، أصيب خلال تشييع جنازة شقيقه، بسبب التدافع الكبير، وتم إسعافه على الفور.

نعي مصطفى بكري لشقيقه

وكان الإعلامي مصطفى بكري، نعى شقيقه قائلًا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ.. الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من ٧٠ يومًا وسيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة".

وأضاف: "رحل الحبيب، رفيق الدرب الطويل، رحل أخي وقرة عيني النائب د. محمود بكري، رحل الذي أفني حياته في خدمة الناس، رحل نائب الفقراء والمساكين الذي كان يعمل في صمت، رحل أعز إنسان في الحياة، كأنه كان يشعر بدنو الأجل، ودعنا وودع أسرته وأبناءه بينما هو يعالج في المستشفي، قال لنا أمي وأبي ينادياني وقد حلمت بهما، طلب من الجميع العفو والسماح وهو البلسم طيب القلب".

وتابع: "رحل الرمز الوطني والإنسان الجسور، رحل الطاهر النزيه، أسأل نفسي، كيف تكون الحياة بدونك يا شقيقي ويا روحي، قبل أن يرحل كان يريد أن ينهي كل شيء، مشروعات دائرته في حلوان، مذكراته، أشياء كثيرة كانت مثار دهشة وتساؤل، رحم الله أخي الحبيب".

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