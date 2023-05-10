الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كلب ضال يعقر 5 أطفال وفتاة فى كفرالشيخ

كلب ضال
كلب ضال

هاجم كلب ضال بحي القنطرة البيضاء التابع لمدينة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، 6 أشخاص وأصابهم بجروح متفرقة.

تلقى مرفق إسعاف كفرالشيخ، بلاغا من الأهالى بوجود 6 مصابين منهم 5 أطفال وفتاة مصابين بعد أن عقرهم كلب بحي القنطرة البيضاء، وتم نقلهم إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من: "مجدى محمدى عبدالفتاح ، 8 سنوات، ومحمد عبدالله السيد محمود، 11 سنة، وأحمد حسن بسيونى حسن، 15 سنة، وزياد حمادة السيد، 10 سنوات، ومصعب أمير صقر، 3 سنوات، وفاطمة أسامة أمين، 19 سنة"، تم تقديم الإسعافات المطلوبة للمصابين، وإعطاؤهم مصل الكلب، وجار متابعة حالتهم بالمستشفى.

وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار مديرية الطب البيطري بالحادث.

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