الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

«يديعوت»: تصدى «مقلاع داود» لـ«صاروخ غزة» يكلف نحو مليون دولار

التصعيد في غزة
التصعيد في غزة

تصدت منظومة «مقلاع داود» الصاروخية الإسرائيلية إلى صاروخ تم إطلاقه من قطاع غزة المحاصر، حيث تم تفعيلها في تل أبيب، وهي المرة الأولى التي يتم استخدامها في تاريخ موجات التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وتبلغ تكلفة الصاروخ الواحد الذي يتم استخدامه عبر منظومة «مقلاع داود» نحو مليون دولار، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وأطلقت منظومة «مقلاع داود» صاروخ اعتراض أمام الصاروخ أطلق من غزة تجاه تل أبيب.

وتم تصميم منظومة «مقلاع داود» للتعامل مع التهديدات الكبيرة مثل الصواريخ الثقيلة والبالستية التي تخترق الغلاف الجوي المحيط بها.

غزة قطاع غزة صاروخ إسرائيل مقلاع داود مليون دولار

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