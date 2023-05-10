قلعة وأخطبوط ومقبرة فرعونية.. إبداعات فن النحت على الرمال بشواطئ الإسكندرية

أعمال فنية مبهجة، واشكال نحتية متعددة شهدها شاطئ السرايا العام، خلال مهرجان النحت على الرمال، حيث تسابق 13مشترك من 4 كليات للفنون بثلاث محافظات لإنتاج أعمال فنية وإبداعية بالإسكندرية.

ورصدت "الدستور" نتاج الأعمال الفنية بنهاية مهرجان النحت على الرمال والذي انطلق الأحد الماضي واستمر لمدة 4أيام تحت رعاية محافظة الإسكندرية وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية، وبإشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وهيئة تنشيط السياحة.



وانتهى طلاب كليات الفنون من أعمالهم اليوم، والتي تضمنت نحت لمجسم القلعة، وأخر لمقبرة فرعونية، وأخطبوط، وسلحفاة تحمل قلعة، ونحت للحث على القراءة وأهميتها، وعمل تجريدى لرأس قرد.

واستعد جميع الطلاب بجانب إعمالهم لإعلان الأعمال الفائزة بالمسابقة بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.



وقالت نانسي خالد أحد طالبة بالفقرة الثانية بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية ترسة وأعلاها قلعة، القلعة هندسية والسلحفاة صدفتها هندسية والأرجل والرأس حرة، للأحساس بالواقعية، مشيرة إلى أن العمل هو تكوين مختلف.

وأضافت لـ«الدستور»، إن العمل كان تحدي لها، حيث أنها لأول مرة تشارك في النحت على الرمال، مشيرة إن العمل استغرق 4أيام من الجهد. التدقيق حتى يتم الانتهاء منه على هذا الشكل.

وقال جاسر محمد أشرف، بالفرقة الأولى فنون، بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية، إنه انتهي من نحت مقبرة فرعونية تتضمن تابوت فرعوني، ومجسم مصغر لأبو الهول تعبيرا عن الحضارة الفرعونية.

وأشار إلى أن سعيد بالمشاركة في المسابقة، حيث يعد النحت على الرمال شيئ جديد ومختلف عن النحت على الطين، ويظهر موهبة الفنان.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مهرجان النحت على الرمال يأتي في إطار دعم المحافظة لجميع الأنشطة الرياضية والفعاليات الترفيهية المختلفة على شواطئ الإسكندرية، مشيرًا إلى الاهتمام بجميع الفعاليات الترفيهية أو الرياضية، التي تظهر عروس البحر بالشكل الذي يليق بمكانة مدينة الإسكندرية.



ومن جانبه؛ أوضح الدكتور محمد عبد الرازق، أن عدد المشاركين في المهرجان هم 13 مشارك من (كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية - وكلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية -وكلية التربية النوعية بجامعة مطروح - وكلية التربية النوعية بجامعة دمياط) وسيتم اختيار 3 فائزين من المشاركين فى المهرجان للحصول على جوائز قيمة.

أوضح أن مهرجان الإسكندرية للنحت علي الرمال يقام لأول مرة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية تمهيدًا لأن يكون بمشاركات دولية مستقبلاً.

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