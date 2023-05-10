الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قلعة وأخطبوط ومقبرة فرعونية.. إبداعات فن النحت على الرمال بشواطئ الإسكندرية

أعمال النحت على الرمال
أعمال النحت على الرمال

أعمال فنية مبهجة، واشكال نحتية متعددة شهدها شاطئ السرايا العام، خلال مهرجان النحت على الرمال، حيث تسابق 13مشترك من 4 كليات للفنون بثلاث محافظات لإنتاج أعمال فنية وإبداعية بالإسكندرية.

received_794482508793837

ورصدت "الدستور" نتاج الأعمال الفنية بنهاية مهرجان النحت على الرمال والذي انطلق الأحد الماضي واستمر لمدة 4أيام تحت رعاية محافظة  الإسكندرية وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية، وبإشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وهيئة تنشيط السياحة.

received_199141976294676


وانتهى طلاب كليات الفنون من أعمالهم اليوم، والتي تضمنت نحت لمجسم القلعة، وأخر لمقبرة فرعونية، وأخطبوط، وسلحفاة تحمل قلعة، ونحت للحث على القراءة وأهميتها، وعمل تجريدى لرأس قرد.

 

واستعد جميع الطلاب بجانب إعمالهم لإعلان الأعمال الفائزة بالمسابقة بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.
 

received_965951761514254

وقالت نانسي خالد أحد طالبة بالفقرة الثانية بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية  ترسة وأعلاها قلعة، القلعة هندسية والسلحفاة صدفتها هندسية والأرجل والرأس حرة، للأحساس بالواقعية، مشيرة إلى أن العمل هو تكوين مختلف.

 

وأضافت لـ«الدستور»، إن العمل كان تحدي لها، حيث أنها لأول مرة تشارك في النحت على الرمال، مشيرة إن العمل  استغرق 4أيام من الجهد. التدقيق حتى يتم الانتهاء منه على هذا الشكل.

received_634411244851983

وقال جاسر محمد أشرف، بالفرقة الأولى فنون، بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية، إنه انتهي من نحت مقبرة فرعونية تتضمن تابوت  فرعوني، ومجسم مصغر لأبو الهول تعبيرا عن الحضارة الفرعونية.

 

وأشار إلى أن سعيد بالمشاركة في المسابقة، حيث يعد النحت على الرمال شيئ جديد ومختلف عن النحت على الطين، ويظهر موهبة الفنان.

 

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مهرجان النحت على الرمال يأتي في إطار دعم المحافظة لجميع الأنشطة الرياضية والفعاليات الترفيهية المختلفة على شواطئ الإسكندرية، مشيرًا إلى الاهتمام  بجميع الفعاليات الترفيهية أو الرياضية، التي تظهر عروس البحر  بالشكل الذي يليق بمكانة مدينة الإسكندرية.

received_971978617139776


ومن جانبه؛ أوضح الدكتور محمد عبد الرازق، أن  عدد المشاركين في المهرجان هم 13 مشارك من (كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية - وكلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية -وكلية التربية النوعية بجامعة مطروح - وكلية التربية النوعية بجامعة دمياط) وسيتم اختيار 3  فائزين من المشاركين فى المهرجان للحصول على جوائز قيمة.

received_776247344076489

أوضح أن مهرجان الإسكندرية للنحت علي الرمال يقام لأول مرة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية تمهيدًا لأن يكون بمشاركات دولية مستقبلاً.

 

received_794482508793837
received_794482508793837
received_144124015212831
received_144124015212831
received_1438379916916657
received_1438379916916657
أعمال فنية مبهجة اشكال نحتية متعددة النحت على الرمال إبداعية بالإسكندرية أعمال فنية وإبداعية الإسكندرية

الأكثر قراءة

حزن ودعاء.. تشييع جنازة محمود بكرى بقرية المعنا فى قنا (صور)

مصدر بالجبلاية يكشف أسباب رفض مواجهة البرازيل وديًا

تفاصيل الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027

حبس المتهم بقتل شاب بطلق نارى فى كرداسة

"شهّرت بأطفالها".. استمرار حبس البلوجر هبة السيد

حريق محدود في مزرعة قمح ونخيل بالوادي الجديد (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

300 صاروخ من غزة.. والجيش الإسرائيلى يطالب بتوسيع حالة الطوارئ لـ80 كيلومترًا

بعد إطلاقه صواريخ.. لماذا تأخر الجهاد الإسلامى فى الرد على الاغتيالات؟

جهود مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وإعادة الهدوء لغزة