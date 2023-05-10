300 صاروخ من غزة.. والجيش الإسرائيلى يطالب بتوسيع حالة الطوارئ لـ80 كيلومترًا

طالب يوآف جالانت، وزير الجيش الإسرائيلى، بتوسيع حالة الطوارئ لمسافة 80 كيلومترًا من قطاع غزة المحاصر.

وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية توجيهًا بالبقاء قرب المناطق المحمية التي تخضع حاليًا لقيود في غلاف غزة في نطاق 40 كيلومترًا، بالإضافة إلى التحضير لتشديد التوجيهات حتى خارج ذلك النطاق.

ودخل سكان المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة إلى الملاجئ، كما صدرت التوجيهات بفتح الأماكن المحصنة في مدن شمال إسرائيل، والمحيطة بتل أبيب، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وأطلق نحو 300 صاروخ من قطاع غزة المحاصر تجاه مستوطنات غلاف غزة، ووصل مداها إلى مناطق متاخمة لتل أبيب.