الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدًا من محكمة التمييز الأردنية

المستشار عادل فهيم
المستشار عادل فهيم

استقبل المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، وفدًّا رفيع المستوى من محكمة التمييز بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة برئاسة القاضي محمد عمر مقنصه، مدير عام المكتب الفني لمحكمة التمييز.

وبحضور القاضي وليد محي الدين كناكرية والقاضي علي المصري، مدير عام المعهد القضائي، والقاضي علي درويش المسيمي، أمين عام مجلس القضاء، وذلك للاطلاع على تجربة مجلس الدولة المصري باعتباره جهة قضائية مستقلة تتولى رقابة المشروعية وتحقيق العدالة الإدارية في ضوء اتجاه المملكة لاستلهام هذه التجربة في تطوير النظام القضائي الأردني.

وأشاد المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الهاشمية.

كما نوه إلى دور مجلس الدولة المصري في تعزيز دولة القانون في ظل الجمهورية الجديدة.

وأعرب أعضاء الوفد الزائر عن السعادة بحفاوة الاستقبال والتعاون واستعرض الوفد أقسام عمل المجلس وخاصة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ومكتبة المجلس والمحاكم وتم تزويد أعضاء الوفد بالأحكام الحديثة لمجلس الدولة والقوانين والنظم والإجراءات التي يطبقها.

التمييز الأردنية محكمة مجلس الدولة محكمة التمييز بالمملكة الأردنية الهاشمية القاضي محمد عمر محكمة التمييز

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