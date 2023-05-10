الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية المحلية (صور)

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الوفد الممثل للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والمكون من: السيدة كلير الياسي، وروبرت باورز، وهيكتور جيوفاني، وأحمد رزق الله، بصحبة الفريق المصري لمشروع دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، STESSA  كلا من: رضا أبو سريع، مدير المشروع، وزينب النجار، وأماني عبد العزيز.

جاء ذلك بحضور الدكتور عيد عبدالواحد، عميد كلية التربية، والدكتورة أسماء عبدالحميد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك وصقل مهارات الطلاب وإعدادهم وتدريبهم على أساليب التعليم والتعلم والقيادة والتطوير المهني لمعلمي العلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات ببرنامج STEM بكلية التربية.

وأشاد الدكتور فرحات، بالتعاون المثمر بين جامعة المنيا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وما له من تأثير كبير في بناء شخصية الطلاب، وتنمية مهارات الابتكار والإبداع لديهم؛ بما يسهم في توفير جيل جديد من المعلمين الذين يمتلكون مهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلي، ويضمن تنفيذ استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لرؤية مصر 2030 في بناء القدرات المهنية للطلاب والخريجين.

وأوضح الدكتور عيد عبدالواحد، أن برنامج STEM يمثل نقلة نوعية في نظام التعليم بكليات التربية، حيث ينتقل بالطالب من أسلوب التعليم التقليدي، إلى التعليم التكاملي الذي يعتمد على التكامل بين جميع مجالات المعرفة والبحث الاستقصائي والتجربة، والتعلم الذاتي، وتوظيف المعلومات في حل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاستفادة المثلى بالتدريب بمدارس STEM بمحافظة المنيا.

وأشاد الوفد الممثل للجانب الأمريكي بأداء طلاب برنامج STEM بكلية التربية، وتميزهم خلال اللقاءات التي أجريت مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بمعامل البرنامج بكلية العلوم وحضور نماذج من المحاضرات والتطبيقات العملية، مثمنين روح الفريق والتكامل بين كليات العلوم والهندسة والتربية لتحقيق الهدف المنشود للبرنامج.

رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية
رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية
رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية
رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية
IMG-20230510-WA0003
IMG-20230510-WA0003
IMG-20230510-WA0002
IMG-20230510-WA0002
رئيس جامعة امنيا وفد الوكالة الامريكية لتنمية استراتيجية اتعليم العاي والبحث العلمي الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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