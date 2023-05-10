اتحاد الكرة يواجه أزمة كبيرة بسبب تهديدات الشركة المنظمة لودية بلجيكا

تسبب نادر السيد، حارس مرمى المنتخب الوطنى السابق وقائد الفراعنة، فى أزمة جديدة قد تواجه مسؤويى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خلال الفترة المقبلة، في حال عدم العمل على حلها بشكل ودي.

وهددت الشركة السويسرية صاحبة تنظيم مباراة الفراعنة الودية أمام منتخب بلجيكا في الكويت يوم 18 نوفمبر الماضي، بمقاضاة اتحاد الكرة في حالة عدم إقامة مباراة ودية ثانية يسند تنظيمها للشركة السويسرية التي يعمل نادر السيد كمندوب عنها وذلك وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين.

ونص العقد الذي تم توقيعه بين الشركة واتحاد الكرة آنذاك على إقامة مباراتين للفراعنة خلال هذا المعسكر، الأولى يوم 14 نوفمبر والثانية يوم 18 من نفس الشهر أمام بلجيكا مقابل حصول اتحاد الكرة على 250 ألف دولار، إلا أن اتحاد الكرة ألغى الودية الأولى وتم الاكتفاء بالثانية فقط، بعد فشل مفاوضات الجبلاية مع أي منتخ آخر من المنتخبات التى شاركت فى كأس العالم.

وعقب انتهاء ودية مصر وبلجيكا بفوز الفراعنة 2-1، اشتعلت الأزمة بسبب ما حققته الشركة السويسرية من مكاسب مالية تخطت 100 مليون جنيه من عائد تذاكر المباراة بعدما امتلات مدرجات الاستاد من المصريين المتواجدين فى الكويت الذين تهافتوا على حضور المباراة، دون أن يحصل اتحاد الكرة على أي مزايا بخلاف الـ 250 ألف دولار التى تم صرف جزء كبير منها على تعديل نظام الإقامة من زوجى إلى فردى وكذلك فارق تكاليف الطائرة الخاصة ومن السفر العادى.

ورغم ما أثير وقتها إلا أن الشركة، عادت وطالبت اتحاد الكرة بإقامة الودية الثانية في شهر يونيو المقبل وإلا استرداد جزء من المبلغ الذى حصل عليه اتحاد الكرة وفى حالة عدم تنفيذ أي من الحلين ستلجأ الشركة لمقاضاة اتحاد الكرة، بموجب العقد المبرم بين الطرفين.

وجاء تهديد الشركة السويسرية للجبلاية بعد رفض مسؤولي اتحاد الكرة العرض الذى قدمته الشركة لإقامة مباراة ودية بين منتخب مصر والبرازيل في شهر يونيو المقبل، لأن الجبلاية لن تحصل على أي مزايا من هذه المباراة.