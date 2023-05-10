المديرة العامة لليونسكو تدين مقتل الصحفي الفرنسي "سولدين" في أوكرانيا

أدانت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، اليوم الأربعاء، مقتل الصحفي الفرنسي أرمان سولدين، منسق خدمة الفيديو بوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، والذي لقي مصرعه أمس الثلاثاء في قصف شرق أوكرانيا.

وقالت أزولاي في بيان لها: "أدين الهجوم الذي أودى بحياة الصحفي أرمان سولدين، وأطالب بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وفاته".

ودعت أزولاي مجددا إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وخاصة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2222 لعام 2015 بشأن حماية الصحفيين والإعلاميين وأفراد الطاقم التابع لهم في فترة النزاعات المسلحة.

وكان سولدين (البالغ من العمر 32 عاما) والذي يعمل كمنسق خدمة الفيديو بوكالة "فرانس برس"، قد لقي مصرعه في قصف وقع مساء أمس قرب بلدة "تشاسيف يار" بالقرب من "باخموت" والتي تستهدفها القوات الروسية يوميا، حسبما ذكر صحفيون في "فرانس برس" كانوا برفقته.

وكان سولدين ضمن أول فريق أرسلته وكالة فرانس برس إلى أوكرانيا بعد بدء العمليات العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022، وعاش في أوكرانيا منذ سبتمبر 2022، ودائما ما كان يذهب إلى خط المواجهة لتغطية الأحداث في المنطقةن وهو بذلك الصحفي الثاني عشر الذي يلقى حتفه في أوكرانيا منذ بداية الحرب.

جدير بالذكر أن منظمة اليونسكو تعمل على تعزيز سلامة الصحفيين من خلال حملات التوعية الدولية وبناء القدرات وكذلك من خلال عدد من التدابير، من بينها خطة عمل الأمم المتحدة حول سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.