الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة مع الإسماعيلي في الدوري المصري 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك
موعد مباراة الزمالك القادمة مع الإسماعيلي في الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك القادمة مع الإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك القادمة مع الإسماعيلي في الدوري المصري 

من المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك القادمة مع الإسماعيلي في الدوري المصري، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على إستاد "الإسماعيلية".

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة مع الإسماعيلي في الدوري المصري 

ستُذاع مباراة الزمالك القادمة مع الإسماعيلي في الدوري المصري، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، في مواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تأمين مكانه في المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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ويخوض فريق الزمالك المباراة القادمة وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في الجولة الماضية من الدوري المصري.

كما حقق فريق الزمالك فوزًا صعبًا بشق الأنفس على بروكسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

في المقابل، يرغب فريق الإسماعيلي في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري، مستغلًا في ذلك عامل الأرض.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

ويتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، متفوقًا على الاتحاد السكندري صاحب المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط فقط.

بينما يتواجد فريق الإسماعيلي حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة.

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