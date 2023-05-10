فاركو يسعى لتجاوز الاتصالات والتأهل لمواجهة الزمالك في دور الـ16 لكأس مصر

يستضيف فاركو فريق المصرية للاتصالات في السادسة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، التي شهدت حتى الآن فشل فرق القسمين الثاني والثالث في تحقيق أى مفاجأة.

فريق فاركو تحسن أداؤه ونتائجه منذ تولى طارق العشري المسئولية الفنية ويحتل المركزالسابع في جدول الدوري برصيد 36 نقطة ويسعى لبداية قوية في بطولة كأس مصر والتأهل لمواجهة الزمالك في دور الـ16.

طارق العشري سيقوم بمنح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء لكنه في نفس الوقت سيحتفظ بالقوام الأساسي للفريق تجنبا للمفاجآت غير السارة.

وعقد العشري عدة جلسات مع لاعبيه طالبهم خلالها بعدم الاستهانة لفريق الاتصالات وأداء المباراة بقوة وجدية خاصة أن إمكانات الفريق تؤهله للوصول لأبعد مدى في بطولة الكأس.

على الجانب الآخر يحتل الاتصالات بقيادة مدربه جمعة مشهور المركز السادس في جدول المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني برصيد 39 نقطة وينافس بتروجت على المركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين الموسم المقبل وحقق الفريق 11 انتصاراً مقابل ستة تعادلات وسبع هزائم وسجل 33 هدفاً ودخل مرماه 23 هدفاً ويسعى لتحقيق المفاجأة وأن يكون أول فريق من القسم الثاني يتأهل لدور الـ16.

وركز جمعة مشهور خلال التدريبات على كيفية إيقاف مفاتيح لعب فاركو من خلال السيطرة على منطقة المناورات وتضييق المساحات بين لاعبي الدفاع والوسط.

وحذر جمعة مشهور لاعبيه من سرعة الجزائري رزقي حمرون ومهارات شكري نجيب باعتبارهما أهم مفاتيح اللعب ومصادر القوة في فاركو.

وصعد الاتصالات لدور الـ32 بعد فوزه في الدور التمهيدي الثالث على الترسانة 3-1 وفي الدور التمهيدي الرابع على العبور 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

يدير المباراة أبوبكر عبد الحى ويساعده أحمد عبد السميع وأحمد الشريف ومعهم إيهاب أحمد السيد حكما رابعا.