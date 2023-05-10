مفاجأة.. الزمالك يتخلى عن "نصف الفريق" فى نهاية الموسم

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف الراحلين عن صفوف الفريق في الموسم المقبل، وسط تراجع المستوى بشكل كبير في الموسم الجاري.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بصعوبة على بروكسي بنتيجة 3- 2، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

مفاجأة في قائمة الراحلين عن الزمالك الموسم المقبل

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك استقرت على رحيل عدد كبير من اللاعبين، مشيرًا إلى أن قائمة الراحلين ستشهد 50% من القوائم الحالية للفريق ومنهم بعض الصفقات الجديدة.

وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك ستتجه لحلين، الحل الأول هو فسخ التعاقد بشكل ودي مع بعض اللاعبين وتنازلهم عن مستحقاتهم، أما الحل الثاني هو إعارة بعض اللاعبين وبقاؤهم على ذمة النادي، والاستفادة منهم كمقايضة لحسم صفقات جديدة.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك متيقنة بأن بعض اللاعبين جودتهم أقل من مستوى الزمالك، وبالتالي فإن استمرارهم غير مجد في الفريق، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق بالانسجام أو ما شابه ذلك.