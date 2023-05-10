الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الثلاثاء.. "الماتريوشكا" و"رقم خاص" فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

مختبر السرديات بالاسكندرية.
مختبر السرديات بالاسكندرية.

 

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء المقبل، ندوة بعنوان “اقرأني وأقرؤك” لمناقشة مجموعتين قصصيتين هما "رقم خاص" للكاتب المصري حسام قبردي، و"الماتريوشكا" للكاتبة الأردنية سوار الصبيحي.

ويقدم كل كاتب قراءة لمجموعة الكاتب الآخر، ثم تناقش العملين معًا الناقدة المصرية د.مها الغنام. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية. 

صورة لغلاف المجموعة القصصية الماتريوشكا للكاتبة الاردنية سوار الصبيحي

“حسام قبردي”.. قاص وروائي وشاعر مصري ومهندس مدني، صدر له روايات: “راقودة” و"سفر الغضب" والمجموعة القصصية “رقم خاص”. 

وعن “سوار الصبيحي” فهى كاتبة أردنية المولد حاصلة على شهادة البكالوريوس في اللغة الفرنسية وآدابها، وشهادة الدبلوم في الترجمة التحريرية والفورية وحازت جائزة الدولة التشجيعية للآداب لعام 2021 في مجال القصة القصيرة عن مجموعتها "الماتريوشكا"، وعلى جائزة الأردن الأفضل- فئة الكتّاب الشباب لعام 2013.

بورتريه للكاتبة سوار الصبيحي.

أما الدكتورة مها الغنام فهي صيدلانية وشاعرة وكاتبة قصة قصيرة- صدر لها مجموعتين قصصيتين: “حقيبة يد” و “أحلام مرتبكة تتسكع فى شوارع المدينة”. 

وصدرلها 4 دواوين: “كدبة - صوت الفراشات - روح بتعزف عالكمان- بغزل فى عيونك أشعارى”. 

وحصدت العديد من الجوائز منها: 

ديوان كدبة (النشرالإقليمى 2013)- ديوان صوت الفراشات (مركز أول جائزة لجنة الشعر التابعة للمجلس الأعلى للثقافة 2017) - مركز أول جائزة غرب ووسط اقليم الدلتا الثقافى 2017 فى الشعر.

أما عن القصة فحصلت على: الجائزة المركزية فى القصة القصيرةعن مجموعة "حقيبة يد. مركزأول جائزةغرب ووسطالدلتاالثقافى فى القصة 2020. مركزأول جائزة ابداع فى القصة القصيرة 2019. جائزة دارالمعارف 2020 فى القصة القصيرة.

صورة لغلاف المجموعة القصصية رقم خاص ل القاص حسام قبردي.
بورترية للكاتبة الناقدة دكاورة مها الغنام.
قصص الماتريوشكا للأردنية سوار الصبيحي ورقم خاص للمصري حسام قبردي في لقاء أقرأني وأقرؤك في مختبر سرديات الاسكندرية الثلاثاء القادم 16 مايو

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